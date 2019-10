Letisko Košice vybavilo státisíce cestujúcich, najčastejšie leteli do Antalye aj Burgasu

Spoločnosť Letisko Viedeň, vrátane letísk Malta a Košice, v septembri vybavila 3,8 mil. pasažierov, čo bol v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška rast o 10 %. Viedenské letisko evidovalo medziročný rast počtu pasažierov o 10,4 percenta na takmer 2,98 milióna.

Počet ľudí, ktorí v septembri cestovali cez letisko na Malte, vzrástol o 7,8 percenta na vyše 762 tisíc. Letisko Košice tiež dosiahlo zvýšenie počtu cestujúcich, a to o 17,1 percenta na 63 397. Spoločnosť Letisko Viedeň o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Celkový počet pasažierov viedenského letiska smerujúcich do destinácií v západnej Európe sa v septembri medziročne zvýšil o 8,3 percenta a počet cestujúcich do východnej Európy vzrástol o 18,9 percenta. Osobná letecká preprava z Viedne do Severnej Ameriky stúpla o 28,7 percenta a do destinácií na Ďalekom východe o 8,7 percenta. Počet cestujúcich do Afriky sa zväčšil o 12,1 percenta.

Letisko Viedeň má rozhodujúci vplyv v spoločnosti KSC Holding, a. s., ktorá je väčšinovým, 66-percentným, vlastníkom košického letiska. Spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice, a. s. vznikla v máji 2004, eviduje základné imanie 31,14 mil. eur. Štát vlastní v košickom letisku cez ministerstvo dopravy a výstavby 34 % akcií.