Pohyb vodičov kamiónov v uzavretých regiónoch Talianska je pre koronavírus obmedzený

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) upozorňuje vodičov kamiónov, že ich pohyb v uzavretých regiónoch Talianska je obmedzený na činnosť súvisiacu s dodaním alebo prevzatím tovaru. Agentúru SITA o tom informoval vedúci tlačového oddelenia MZVEZ Juraj Tomaga.

Z vozidla by nemali vystúpiť

Reagoval tak na najnovší dekrét talianskej vlády. Vďaka dekrétu je uzatvorený región Lombardsko a provincie Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia a Rimini (v regióne Emilia Romaňa), Pesaro a Urbino (v regióne Marche), Benátky, Padova a Treviso (v regióne Benátsko) a Asti a Alessandria (v regióne Piemonte).

„Osoby, ktoré vedú dopravný prostriedok prepravujúci tovar, môžu na uvedené územie vstúpiť a opustiť ho. Pohyb takýchto osôb je obmedzený na činnosť súvisiacu s dodaním alebo prevzatím tovaru. Vodiči by nemali vystupovať z vozidla a mali by byť vybavení ochrannými zdravotníckymi pomôckami (masky, rukavice),“ informuje Tomaga s tým, že ak si vykladanie alebo nakladanie tovaru vyžaduje opustenie vozidla, je nutné dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť jeden meter. Prepravná dokumentácia by mala byť vybavovaná elektronicky.

MZV apeluje na Slovákov, aby počas pobytu v Taliansku dbali na osobnú hygienu, predovšetkým umývanie rúk, ako aj na hygienu potravín a nezdržiavali sa na miestach s veľkou koncentráciou ľudí.

Dôležité linky

V prípade podozrenia na prítomnosť koronavírusu, by Slováci nemali vyhľadať odbornú lekársku pomoc, pretože táto ich po zatelefonovaní sama navštívi v mieste pobytu.

V prípade núdze môžu občania SR nepretržite kontaktovať pohotovostný mobil Veľvyslanectva SR v Ríme +39 3385432071 alebo priamo linku MZV +421259785978.

„Občanom Slovenskej republiky, ktorí smerujú z Talianska na Slovensko, pripomíname, že v prípade podozrenia na prítomnosť koronavírusu musia bezodkladne kontaktovať lekára telefinicky. Úrad verejného zdravotníctva SR zriadil pre verejnosť Call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Občania môžu odborníkov kontaktovať na telefónnom čísle 0800 221 234 alebo cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk,“ zdôraznil Tomaga.