Popradské letisko obnoví spojenie s Londýnom, lietať sa zatiaľ bude raz týždenne

Popradské letisko obnoví leteckú linku spájajúcu Tatry s Londýnom. Z Popradu do Lutonu sa bude najbližšie letieť v stredu 4. augusta. Stane sa tak po štvormesačnej prestávke spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19 a s tým spojenými opatreniami. Pre agentúru SITA to potvrdil riaditeľ letiska Peter Dujava.

V auguste sa bude zatiaľ lietať raz týždenne, a to v stredy. Od septembra to už bude dvakrát, v utorky a soboty. Linku, ktorá fungovala do marca tohto roka, bude opäť prevádzkovať letecký dopravca Wizz Air. „Veľmi sa teším, že sa ju podarilo sprevádzkovať, urobili sme preto veľa. Chcem veriť, že záujem o ňu bude. Všetko bude závisieť od toho, aká bude covidová situácia,“ poznamenal Dujava.

Situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vlani aj v tomto roku úplne zastavila alebo čiastočne prerušila letecké spojenia Tatier s Londýnom, Rigou, Kyjevom a Tel Avivom. Nelietalo sa minulý rok ani do tureckej Antalye, bulharského Burgasu či Podgorice v Čiernej Hore. Počas tejto letnej sezóny ponúka letisko charterové lety do Burgasu.

Letisko Poprad – Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla, spájajúceho mesto Poprad s Vysokými a Nízkymi Tatrami.