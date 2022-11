Posilnené regionálne vlaky majú prilákať viac ľudí, rýchlikom z Bratislavy do Košíc ubudnú zastávky

Nový cestovný poriadok v železničnej osobnej doprave umožní zvýšiť objem regionálnej prepravy, pritiahnuť do nej viac cestujúcich a zrýchliť diaľkovú dopravu. To sú podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) základné piliere pripraveného vlakového grafikonu, ktorý začne platiť od 11. decembra tohto roka.

Úroveň cestovania na železniciach

Upravený grafikon by v strednodobom a dlhodobom horizonte mal zlepšiť úroveň cestovania na železniciach.

„V krátkodobom môže spôsobiť problémy, lebo ide o zmenu. Pre niektorých občanov príde k obmedzeniu ponuky, ale pre významnú časť občanov a potenciálnych cestujúcich prídu ponuky nových vlakov,“ povedal na sociálnej sieti Doležal s tým, že cieľom je prilákať ľudí do vlakov.

„Každá zmena, reforma, lebo toto je reforma, prináša so sebou nejakú daň, možno až hystériu zo zmeny. Je to prirodzené, každá zmena so sebou prináša obavy a o to viac to treba vysvetľovať,“ uviedol rezortný šéf.

Údaje o cestovaní

Doležal upozornil, že diaľkové expresy na hlavnej domácej železničnej trase medzi Bratislavou a Košicami cez Žilinu nebudú zastavovať napríklad v Leopoldove, Piešťanoch či Novom Meste nad Váhom.

Pri príprave grafikonu vychádzali najmä z údajov o cestovaní. „Diaľkovou dopravou z Piešťan na východ podľa dát cestovalo priemerne 210 ľudí mesačne, sedem ľudí denne. Kvôli ním diaľková doprava tam zastavovať nebude,“ priblížil Doležal. „Diaľková doprava má slúžiť na diaľkové spoje, na čo najrýchlejší presun z jednej strany Slovenska na druhú,“ tvrdí minister.

Rýchliky, ako ich poznáme v súčasnosti, tam podľa neho zastavovať budú. Cestujúci z Piešťan napríklad do Košíc budú môcť prestúpiť v Trenčíne na diaľkový expres.