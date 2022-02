Pre obavy z ruskej invázie odklonili let aerolínií Skyup, cestujúci smerujúci do Kyjeva pristáli v Moldavsku

Obavy z hroziacej ruskej invázie ovplyvňujú leteckú dopravu na Ukrajinu. Ukrajinské charterové aerolínie SkyUp v nedeľu informovali, že ich let z portugalskej Madeiry do Kyjeva museli odkloniť do moldavského hlavného mesta Kišiňov.

Stalo sa tak po tom, čo ich írsky prenajímateľ zakázal lety v ukrajinskom vzdušnom priestore. Zrušenie letov na Ukrajinu a cez jej vzdušný priestor v sobotu tiež oznámil holandský prepravca KLM.

Hovorca ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov pre agentúru AP povedal, že Ukrajina nezatvorila svoj vzdušný priestor. Ukrajinské ministerstvo dopravy zase vysvetlilo, že „niektorí dopravcovia majú ťažkosti spojené s výkyvmi na poistných trhoch“.