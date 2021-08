Prešovský dopravný podnik bude mať desať nových trolejbusov, získal na ne 6,5 miliónový príspevok

Verejná doprava v Prešove bude posilnená o desať nových hybridných trolejbusov. Zmluvu vo výške 6,5 milióna eur o ich financovaní z eurofondov v utorok v Prešove podpísal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. Spolufinancovanie dopravcu je vo výške zhruba ďalších 300-tisíc eur.

Nové trolejbusy znížia emisie aj hluk

Do vozového parku Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) pribudnú štyri štandardné 12-metrové a šesť kĺbových 18-metrových trolejbusov s pomocným pohonom.

Nové vozidlá budú vybavené klimatizáciou, moderným informačným systémom a vďaka možnosti naklonenia na zastávke sa cestujúcim so zníženou pohyblivosťou uľahčí nástup aj výstup. Nové trolejbusy nahradia dieselové autobusy, vďaka čomu sa znížia emisie aj hluk.

Trolejbusy pôjdu aj do okrajových mestských častí

Parciálny trolejbus má navyše možnosť jazdiť bez trolejového vedenia s využitím batérie, ktorá sa nabíja počas jazdy.

“Dojazd tejto batérie je 12 až 15 kilometrov, preto trolejbusy budeme nasadzovať aj na úseky, kde trolejové vedenie nemáme. Predpokladám, že v našom meste tak nebudú trolejbusy spájať už iba najväčšie sídliská, ale zavítajú aj do okrajových mestských častí, čo prispeje k skvalitneniu životného prostredia,“ povedal riaditeľ DPMP Martin Jaš.

V Prešove budú okrem nových vozidiel zrekonštruované aj trate, trolejbusové meniarne a údržbová základňa pre trolejbusy.

Vozidlá budú v prevádzke až budúci rok

Ako uviedol Jaš, oproti pôvodnému plánu sa trolejbusy v Prešove nepodarí uviesť do prevádzky ešte v tomto roku. Dôvodom je predlžovanie procesu verejného obstarávania, ktoré dopravca vyhlásil v januári tohto roka, pre námietky uchádzačov.

“Tieto všetky boli zamietnuté, tak predpokladám, že 3. septembra, keď je termín predkladania ponúk, sa to už nebude posúvať. Ak sa nám to podarí, tak si myslím, že v priebehu 9 -10 mesiacov, podľa kapacity výrobcov, je možné očakávať dodávku trolejbusov,” uviedol Jaš. Nasadenie nových vozidiel do prevádzky tak očakáva v lete budúceho roka.

Podpora ekologickej verejnej dopravy

Pre DPMP ide už o tretí projekt z eurofondov zameraný na nákup nových moderných trolejbusov. Desať nových hybridných trolejbusov pribudne k už 25 dodaným. Flotila dopravného podniku sa tak v aktuálnom programovom období eurofondov rozšíri spolu o 35 nových trolejbusov v celkovej hodnote takmer 20 miliónov eur.

„Atraktívna verejná doprava je jediná šanca ako odbremeniť cesty od množstva áut. Musíme ponúknuť alternatívu a tou alternatívou je aj moderná, tichá, ekologická doprava,“ povedala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

„Z prioritnej osi III v rámci existujúceho operačného program Intergrovaná infrašruktúra podporujeme práve ekologickú verejnú osobnú dopravu a snažíme sa čerpať eurofondy rovnako na celom Slovensku,” uviedol v súvislosti s podpisom zmluvy minister dopravy a výstavby Andrej Doležal s tým, že podpora sa týka okrem Prešova aj Košíc a Bratislavy, kde je ekologická verejná doprava v podobe trolejbusov a električiek.