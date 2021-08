Primátor Vallo má výhrady voči zvýšeniu maximálnej rýchlosti na bratislavskom obchvate

Primátor Bratislavy Matúš Vallo má výhrady k avizovanému zvýšeniu maximálnej rýchlosti na obchvate hlavného mesta.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v stredu oznámila, že od štvrtkovej polnoci spúšťa na časti diaľničného obchvatu D1 v Bratislave líniové riadenie dopravy, pričom na tomto úseku bude v závislosti od aktuálnej premávky zvýšená maximálna povolená rýchlosť na 130 kilometrov za hodinu.

Vyššia hluková záťaž

Primátor víta takzvané inteligentné riadenie, ktoré vďaka senzorom a dynamickému prispôsobovaniu maximálnej rýchlosti môže zlepšiť plynulosť premávky na bratislavskom obchvate.

„Na rokovaní s ministerstvom dopravy, NDS a políciou sme však ako mesto zastávali názor, že negatíva maximálnej rýchlosti 130 kilometrov za hodinu vo vnútromestskom priestore prevažujú nad možnými benefitmi pre tranzitujúcu dopravu,“ vysvetlil Vallo.

Podľa neho vyššia rýchlosť spôsobuje vyššiu hlukovú záťaž a emisie priamo v meste a môže znižovať bezpečnosť, najmä pri menších medzikrižovatkových vzdialenostiach a komplikovanom napájaní diaľničných križovatiek.

Navýšenie nákladov na MHD

Problémom by podľa primátora bolo, ak by z dôvodu vyššej maximálnej rýchlosti prišlo k vylúčeniu vozidiel mestskej hromadnej (MHD) dopravy z obchvatu. „S týmto by sme ako mesto nemohli súhlasiť,“ poznamenal.

Dopravný podnik Bratislava síce získal dočasné výnimky z minimálnej povolenej rýchlosti pre autobusy MHD, ktoré jazdia po obchvate, tieto však platia len do augusta 2022. „Potenciálne vylúčenie MHD z obchvatu by znamenalo obrovské časové straty pre cestujúcich a nezanedbateľné navýšenie nákladov na prevádzkovanie verejnej dopravy,“ upozornil.

Mesto je podľa Valla pripravené rokovať s NDS a ministerstvom o riešeniach, ktoré zachovajú čo najviac benefitov inteligentného riadenia obchvatu, ale bez negatívneho dopadu na MHD a kvalitu života obyvateľov.