Problémy Boeingu ovplyvnia aj Ryanair, zhoršil prognózu rastu počtu pasažierov

Vzhľadom na problémy lietadla Boeing Max írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zhoršila svoju prognózu rastu počtu prepravených pasažierov počas leta 2020.

Iba trojpercentný nárast počtu cestujúcich

Pôvodne predpokladala, že počet cestujúcich, ktorých prepraví, sa zvýši o sedem percent. Teraz očakáva rast iba o tri percentá.

Z tohto dôvodu Ryanair odhaduje, že za svoj budúci účtovný rok, ktorý sa skončí v marci 2021, prepraví 157 mil. pasažierov, hoci pôvodne očakával, že to bude 162 mil. cestujúcich. V správe, ktorú firma poskytla agentúre SITA, to konštatoval generálny riaditeľ Ryanairu Michael O’Leary.

Ryaniar chcel zvýšiť počet lietadiel o 58

Ryanair totiž teraz predpokladá, že počas leta 2020 sa počet jeho lietadiel zvýši len o 30, hoci pôvodne rátal, že stúpne o 58.

„Ryanair má naďalej záväzok voči stroju Boeing 737 Max a teraz očakáva, že opäť bude lietať od konca roku 2019, avšak presný dátum tohto návratu je neistý. Boeing dúfa, že dokumenty na certifikáciu budú regulátorom predložené do septembra a návrat stroja bude nasledovať krátko potom. Sme však presvedčení, že by bolo obozretné plánovať, že tento termín sa o niekoľko mesiacov posunie, možno až do decembra,“ konštatuje sa v správe Ryanairu.

Letecká spoločnosť má objednané stroje Boeing Max 200, ktoré sú variantom stroja Max a musia byť certifikované samostatne. Ryanair očakáva, že stroj Max 200 dostane povolenie na prevádzku do dvoch mesiacov po tom, ako sa na oblohu vráti lietadlo 737 Max.