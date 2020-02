Prvé električky začali v Košiciach jazdiť už v roku 1914, nahradili konskú a parnú železnicu

Prvé električky začali v Košiciach jazdiť pred 106 rokmi, keď pôvodnú konskú a parnú mestskú železnicu nahradili elektrické vozne. Slávnostné otvorenie osobnej električkovej dopravy sa pred košickou radnicou a divadlom konalo 28. februára 1914.

Trate sa začali elektrifikovať krátko pred prvou svetovou vojnou v roku 1913 a prevádzku električiek zabezpečovala spoločnosť Košické elektrické pouličné železnice (Kassai villamos közúti vasút / KVKV).

Jazdili na niekoľkých trasách

Mesto a spoločnosť KVKV uzatvorili zmluvu v roku 1913 na 60 rokov s tým, že po uplynutí tejto lehoty spoločnosť celú infraštruktúru a vozidlový park odovzdá do majetku mesta. Spoločnosť vtedy kúpila 18 električiek, päť uzavretých a päť otvorených letných vlečných vozňov.

Prvé električky v Košiciach jazdili na niekoľkých trasách. Jedna linka viedla zo železničnej stanice, cez Hlavnú a Komenského ulicu do Čermeľa. Ešte pred rozpadom Rakúsko-Uhorska sa podarilo sprevádzkovať vnútorný mestský okruh (dnešná Štúrova, Kuzmányho, Masarykova a Bencúrova ulica), ako aj trať k Franckovej továrni a cintorínu.

Po skončení prvej svetovej vojny a vzniku Československa vstúpili 29. decembra 1918 do Košíc československé vojská spoločne s francúzskymi a talianskymi légiami a Košice sa stali súčasťou nového štátu. V medzivojnovom období sa zdvojkoľajnili niektoré úseky trate a vybudoval sa nový jednokoľajový úsek od štadióna Lokomotívy ku kúpeľom Anička.

Väčšinu električiek odviezli nacisti do Nemecka

Počas maďarskej okupácie električková doprava stagnovala. Koncom druhej svetovej vojny ustupujúca nemecká armáda zničila meniarne aj veľkú časť tratí. Väčšinu električiek nacisti odviezli do Nemecka. Po skončení vojny a opätovnom pripojení okupovaných území vtedajšie Mestské verejné podniky – doprava začali zničený a zastaraný vozidlový park obnovovať a pribúdali nové trate.

V roku 1964 sa dokončila trať rýchlodráhy do vtedajších Východoslovenských železiarni (dnes U. S. Steel), zrušila sa nákladná električková doprava a prevádzkovateľ sa premenoval na Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). V roku 1994 sa štátny podnik transformoval na akciovú spoločnosť.

V súčastnosti je v Košiciach vybudovaných takmer 34 kilometrov električkových tratí s 53 zastávkami a ročne električky prepravia takmer 26 miliónov ľudí. Agentúru SITA o tom informovala Vladimíra Petrušová z Dopravného podniku mesta Košice (DPMK).

Tri etapy modernizácie

Dopravný podnik má k dispozícii 98 električiek. „Konkrétny počet denne vypravených koľajových vozidiel sa mení v závislosti odo dňa v týždni. V priemere premáva denne 60 električiek počas pracovného týždňa a 30 električiek počas víkendov,“ uviedla Petrušová. Ako ďalej dodala, v minulom roku prepravil DPMK viac ako 82 miliónov osôb, z toho takmer 26 miliónov električkami.

V Košiciach sa v nedávnej minulosti zrealizovali tri etapy modernizácie električkových tratí. Počas prvej etapy Stavby integrovanej koľajovej dopravy (IKD) za takmer 40 miliónov eur v rokoch 2014 až 2015 zrekonštruovali centrálnu časť košickej mestskej siete.

Na prvú etapu nadväzovala v roku 2015 druhá etapa pod názvom Modernizácia električkových uzlov (MEU), ktorá stála viac ako 21 miliónov eur. Následne v rokoch 2016 až 2018 v etape s názvom Modernizácia električkových tratí (MET1) zrekonštruovali úseky v širšom centre Košíc za viac ako 90 miliónov eur.

Finančne náročný projekt

Mesto Košice plánuje druhú etapu modernizácie električkových tratí, takzvaný MET2. Predpokladané náklady sú približne 135 miliónov eur bez DPH. Modernizácia sa plánuje v katastrálnych územiach Južné mesto, Barca, Jazero a Skladná.

„Keďže ide o finančne veľmi náročný projekt a mesto momentálne nemá finančné zdroje na to, aby zvládlo modernizáciu týchto úsekov z vlastných zdrojov, plánujeme sa v rámci nového programového obdobia eurofondov 2021 – 2027 v prípade vypísanej výzvy o ne uchádzať. Ak by sa to podarilo, realizáciu projektu MET 2 očakávame najskôr po roku 2023,“ uviedol ešte skôr hovorca mesta Vladimír Fabian.

Električková doprava v Košiciach je spolu s bratislavskou električkovou dopravou jediný systém tohto druhu dopravy na Slovensku. Informácie pochádzajú z www.wikipedia.org, www.dpmk.sk, imhd.sk a archívu agentúry SITA