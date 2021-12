Režim OTP vo vlakoch bude veľmi ťažko kontrolovateľný, pripúšťa minister Doležal

Režim OTP vo vlakoch IC, rýchlikoch a diaľkových autobusoch bude v praxi veľmi ťažko kontrolovateľný, dokonca až nekontrolovateľný.

Námatkové kontroly

Myslí si to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) v súvislosti s rozhodnutím vlády. Napriek tomu budú podľa neho vykonávať námatkové kontroly.

„Pokiaľ to bude v silách vlakvedúceho, ktorý vie skontrolovať cestovný lístok, tak bude vedieť oskenovať a skontrolovať aj OTP režim,“ povedal Doležal po stredajšom rokovaní vlády.

Pripravia vyhlášku

Ako príklad Doležal uviedol, že rýchlosť na cestách sa dodržiava aj tam, kde ju policajti nemerajú. „Prosím, rešpektujme platné nariadenia hygienikov a skúsme ich akceptovať aj bez platných kontrolných mechanizmov, resp. aj s vedomím, že je to veľmi ťažko kontrolovateľné,“ uviedol minister.

V prípade, že cestujúci nebude spĺňať požiadavku na OTP, vlakvedúci ho podľa ministra požiada, aby na najbližšej stanici vystúpil z vlaku, teda podobne, ako keby sa nevedel preukázať platným cestovným lístkom.

„Ak tak neurobí, vlakvedúci kontaktuje políciu. Tak to robí aj v prípade neplatného cestovného lístku,“ podotkol Doležal. Ministerstvo spolu so svojim hygienikom pripraví príslušnú vyhlášku, podmienky pre OTP by mali začať platiť od piatku 10. decembra, ako väčšina opatrení.