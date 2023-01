Rozhodovacie právomoci by mali zostať na regiónoch, tvrdia autobusári a poukazujú na nedostatky v novom zákone

Zväz autobusovej dopravy (ZAD) má viaceré výhrady k pripravovanému návrhu zákona o verejnej osobnej doprave. Zriadenie uvažovaného nového centrálneho úradu pre dopravu nepovažuje za všeliek na všetky problémy verejnej osobnej dopravy na Slovensku.

„Rozhodovacie právomoci v objednávaní dopravy by mali zostať na regiónoch a nie byť centralizované na štáte. Samosprávne orgány najlepšie vedia, čo ľudia v regiónoch potrebujú, aby sa dostali každý deň slušne do práce a deti do školy,“ uviedol pre agentúru SITA prezident ZAD Peter Sádovský. Ako podotkol, kým nebude železnica fungovať ako švajčiarske hodinky, prepájanie vlakov a autobusov bude veľmi obtiažne.