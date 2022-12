Vlaky vo viacerých prípadoch zrýchlia aj o desiatky minút, najmä na hlavnej trati medzi Bratislavou a Košicami

Nový vlakový grafikon zrýchľuje spojenia priemerne o dve minúty, ale viaceré aj o desiatky minút. Za objem peňazí, ktorý bol k dispozícii, podľa experta na železničnú dopravu z Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Rastislava Farkaša bude jazdiť o štyri percentá viac vlakov.

„Na tratiach, kde je viac cestujúcich, pôjde vlakov viac. V priemere jeden vlakový kilometer, čo si ministerstvo dopravy objednáva od Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), zlacnie o šesť percent,“ uviedol odborník v súvislosti s novým cestovným poriadkom na železniciach.

Úspory v desiatkach minút

Priemerne dvanásť percent cestujúcich pôjde rýchlejšie zhruba o pätnásť minút. „Najväčšie zrýchlenia sú na hlavnej domácej trati z Bratislavy do Žiliny a ďalej do Košíc, zároveň veľmi výrazne sa zrýchľuje spojenie do Nitry alebo Prievidze. To sú úspory v desiatkach minút,“ priblížil analytik z ÚHP.

Pre vyše 80 percent cestujúcich sa podľa neho nič nezmení, pôjdu tak ako doteraz. Časy sú rovnaké, aj frekvencia spojov bude podobná. Priznal, že každá zmena prináša aj negatíva, v tomto prípade sa týkajú šiestich percent ľudí, ktorí pôjdu vlakmi priemerne o 12,5 minúty pomalšie.

„To ale primárne nie je dôsledkom nového grafikonu. Vychádza to zo stavu železničnej infraštruktúry a prebiehajúcich výluk, kde na mnohých tratiach dnes vlaky meškajú desiatky minút. Po novom sa cestovné časy zreálňujú, čiže rýchlik Bratislava – Zvolen, ktorý bežne meškal okolo pol hodiny, pôjde síce o dvadsať minút pomalšie, do cieľovej stanice príde včas a nie s meškaním,“ vysvetlil Farkaš.

Taktový režim

Nový cestovný poriadok na železniciach je podľa generálneho riaditeľa sekcie stratégie dopravy na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDV) Rastislava Cenkého výsledkom veľmi dobrej spolupráce s ÚHP a je prvou časťou komplexnej reformy dopravy na Slovensku.

„Analýzou sme zistili, že Slováci cestujú vlakom o 23 percent menej ako je priemer Európskej únie. V novom grafikone sa snažíme zavádzať zásady, ktoré v zahraničí zavádzali už v 80. rokoch minulého storočia, a v Čechách ich poznáme spred dvadsiatich rokov,“ priblížil Cenký.

Ako príklad uviedol taktový režim, čím sa zlepší využívanie vlakových súprav a čiat, čo má priamy vplyv na náklady. Vzniknú tzv. taktové uzly so značným skrátením času pri prestupoch cestujúcich, aj keď v niektorých prípadoch prestupy na tratiach a v cestovnom poriadku zaviedli.

Nižšia spotreba elektrickej energie a nafty

V jednotkových nákladoch sa tak zníži spotreba elektrickej energie a nafty.

„Pripravili sme posilnenia vlakovej dopravy na niektorých tratiach, ktoré sú najviac využívané. Napríklad medzi Bratislavou a Žilinou o 43 percent, medzi Košicami a Prešovom sme zvýšili ponuku o 43 percent a snažili sme sa ju rozmiestniť v priebehu dňa, aby si ľudia zvykli cestovať. Na Považí je zvýšenie až o 30 percent,“ poznamenal dopravný expert z ministerstva.

Na Slovensku sú aj regióny, kde železničná doprava nie je nosným systémom, nemá taký potenciál a kde jej konkurenčná výhoda voči autobusovej doprave, ktorá plní základnú dopravnú obslužnosť, nie je preukázateľná a preukázaná.

„Tam sme sa snažili železničnú dopravu ponechať aspoň vo víkendových režimoch a kapacity vlakov, ktoré jazdili cez týždeň, sme presunuli do víkendových časov. Medzi také trate patria Tisovec – Brezno, Studený potok – Tatranská Lomnica, Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava,“ podotkol Cenký.

Podľa neho sú to trate, kde vlaky využívalo denne menej ako štyristo cestujúcich a pri porovnaní ceny za kilometer vlaku a autobusu je to zásadný efekt v porovnaní s vynaloženými financiami. „Tu budú mať vlaky turistický charakter a tým, že sme železnicu chceli zachovať aspoň cez víkend, tak bude posilnená v turistickom móde,“ dodal odborník.