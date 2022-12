Vlakové expresy Tatran budú na trase Bratislava - Košice a späť jazdiť rýchlejšie, ale nezastavia v niektorých staniciach

Diaľkové „šesťstovkové” vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK) na hlavnej domácej železničnej trase Bratislava – Žilina – Košice a opačne menia kategóriu z rýchlikov na expresy Tatran. Jazdný čas na trati Košice – Bratislava skrátia o 24 minút a medzi Žilinou a Bratislavou o 20 minút.

Ako vyplýva z nového cestovného poriadku na železniciach s platnosťou od nedele 11. decembra, vlaky Ex 6xx budú z Bratislavy po novom odchádzať v nepárnu hodinu a 27. minútu a prichádzať v párnu hodinu a 33. minútu, z Košíc majú odchod v nepárnu hodinu a 7. minútu a príchod v párnu hodinu a 53. minútu.

Takt vlakov sa posúva zhruba o hodinu pre vytvorenie prípojov v Košiciach.

Rýchlosť 160 kilometrov za hodinu

Ďalšou zmenou je zrušenie zastavovania týchto expresov v staniciach Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom a Trenčianska Teplá.

„Cestujúci z týchto staníc, ktorí cestujú z a do Košíc, využijú na cestovanie vlaky REX 17xx s prestupom v Trenčíne na a z vlakov Ex 6xx s prestupným časom 18 minút smerom do Košíc a 19 minút smerom z Košíc,“ informovala ZSSK.

Všetky vlaky Ex 6xx budú môcť ísť na rekonštruovaných úsekoch na západe Slovenska rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu.

Nové prípojné väzby v Košiciach

Pre posun taktu vlakov Ex 6xx budú rozviazané prípoje v Bratislave na a z medzištátnych EC vlakov smer Praha a Budapešť, v Bratislave na a z rýchlikov (R) v smere Banská Bystrica, a v Púchove na a z vlakov EC smerom na Púchov.

Z toho istého dôvodu vzniknú nové prípojné väzby v Košiciach na a z REX vlakov smer Humenné s prestupným časom 8 minút, v Košiciach na a z rýchlikov smer Zvolen s prestupným časom 29 minút od 6xx do Zvolena, resp. 23 minút zo Zvolena na Ex 6xx, v Žiline na a z rýchlikov a EC vlakov smer Ostrava/Praha s prestupným časom 9 minút z Košíc smer Česko a 8 minút opačne.

„Vo Vrútkach ostávajú prípojné väzby zachované aj naďalej, kde budú mať cestujúci čas na prestup 6, resp. 5 minút od a na vlaky R smer Banská Bystrica a Zvolen,“ uviedla ZSSK.

Povinne miestenkové nočné vlaky

Nočné spojenie z a do Bratislavy hlavnej stanice zabezpečia vlaky R 614 (Humenné 21:51 – Bratislava hl. st. 5:33) a R 615 (Bratislava hl. st. 22:57 – Humenné 6:33) s možným prestupom v Bratislave na vlaky rjx 160/167 Bratislava – Zürich. V oboch rýchlikoch bude radený autovozeň Humenné – Bratislava hl. st. Nočné vlaky R 614 a 615 Zemplín budú aj naďalej povinne miestenkové v úseku Poprad-Tatry – Trenčín a budú zastavovať ako doteraz.

Naviac je pridaných osem „šesťstovkových” expresných vlakov. Ex 620 (Trenčín 5:24 – Bratislava 6:33) ide v pondelok až sobotu, Ex 621 (Bratislava 14:27 – Poprad-Tatry 18:30) jazdí v pondelok až štvrtok, v piatky pokračuje ako posilový vlak až do Humenného ako Ex 15621 Šarišan, Ex 622 (Martin 4:50 – Bratislava 7:33) premáva v pracovné dni, Ex 623 (Bratislava 16:27 – Vrútky 18:58) ide v pondelok až štvrtok, v piatky ako posilový vlak až do Košíc ako Ex 15623 Tatran, Ex 624 (Martin 5:49 – Bratislava 8:33) je vedený denne, Ex 626 (Poprad-Tatry 5:30 – Bratislava 9:33) je v prevádzke v pracovné dni, Ex 627 (Bratislava 20:27 – Vrútky 23:05) funguje denne a Ex 629 (Bratislava 21:27 – Trenčín 22:35) jazdí v pondelok až piatok a v nedeľu.

Tieto vlaky majú zväčša obmedzenia, pričom niektoré nejdú vo vybraných dátumoch.