Severný obchvat Prešova na R4 bude kompletne v plnom profile, súčasťou druhej časti bude aj tunel

Severný obchvat Prešova na rýchlostnej ceste R4 bude po dokončení v celej dĺžke 14,5 kilometra v plnom profile. Po nedávnom oficiálnom začiatku výstavby prvej etapy úseku v dĺžke 4,3 kilometra vláda v utorok na výjazdovom rokovaní schválila návrh ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd), aby aj stavba druhej etapy v dĺžke 10,2 kilometra bola v plnom profile.

Cesty nebude treba znova prestavovať

Súťaž na zhotoviteľa druhej časti obchvatu by sa tak mala začať v prvom polroku 2020. Ako v stredu informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) v tlačovej správe, celkové odhadované stavebné náklady na druhú etapu prešovského obchvatu na R4 sú vyše 263 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a jej súčasťou bude aj tunel Okruhliak v dĺžke 1,8 kilometra.

Druhá etapa severného obchvatu centra Šariša by mala byť podľa plánov hotová predbežne v roku 2024, dokončenie už rozostavanej prvej etapy je plánované na jar 2023.

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek povedal, že dlhodobo presadzuje trvalo udržateľné riešenia, ktoré nebude treba o niekoľko rokov znova prestavovať. „A dlhodobo som aj za to, aby sa táto cesta stavala v plnom profile a preto som rád, že vláda schválila výstavbu R4 v Prešove v plnom profile,“ uviedol Érsek.

„Poľsko aj Maďarsko na tomto medzinárodnom ťahu masívne investujú a Slovensko si nemôže dovoliť byť úzkym miestom na tejto ceste, predovšetkým kvôli ľuďom, ktorí sú už dnes neprimerane zaťažovaní kamiónovou dopravou,“ dodal minister dopravy a výstavby.

Problém s tranzitnou dopravou

Druhá etapa severného obchvatu Prešova na R4 tak podľa rezortu dopravy plynulo nadviaže na nedávno rozostavanú prvú etapu mesta, ktorá sa tiež stavia v plnom profile. Tento úsek prešiel náročným posudzovaním aj na Útvare hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR.

„Výsledky analýzy jednoznačne potvrdili prínos realizácie stavby v plnom profile. Ak by vláda nerozhodla o výstavbe v plnom profile, ktorý je už prakticky pripravený, celá súťaž by sa zdržala o niekoľko rokov, keďže by bolo potrebné znova získať príslušné povolenia,“ poznamenala hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká. Súťaž na zhotoviteľa by mala byť vyhlásená na prelome jari a leta budúceho roka.

„Až výstavba oboch etáp severného obchvatu Prešova definitívne vyrieši problém s tranzitnou dopravou v meste, na ktorého cestách je v niektorých úsekoch až 35-tisíc áut denne. Problémom je hlavne ťažká tranzitná doprava z Poľska smerom na Maďarsko, ktorá prechádza priamo samotným mestom,“ dodala Ducká.

Prvú etapu severného obchvatu Prešova na R4 stavia združenie spoločností Váhostav – SK, a. s., Bratislava a TuCon, a. s. Zaviazali sa, že stavbu za zmluvnú cenu 142,88 mil. eur bez DPH dokončia za tri a trištvrte roka, do jari 2023. Pôvodná predpokladaná cena výstavby bola skoro 170 mil. eur bez DPH. Súčasťou prvej etapy úseku budú 1 155 metrov dlhý dvojrúrový tunel Bikoš, tri mosty v celkovej dĺžke 885 metrov a 700 metrov dlhá protihluková stena. Výstavba zahŕňa aj preložku cesty prvej triedy I/68 v dĺžke takmer dva kilometre.