Slovensko spája s Maďarskom nový most, slávnostne ho pri Komárne otvoril Doležal s Matovičom

Nový most Monoštor, ktorý spája Slovensko s Maďarskom cez rieku Dunaj pri meste Komárno, je už k dispozícii pre občanov oboch krajín. Most dlhý 600 metrov, ktorého výstavba stála vyše 117 miliónov eur, uviedol vo štvrtok 17. septembra do prevádzky minister dopravy a výstavby Andrej Doležal a predseda vlády Igor Matovič.

Most bude slúžiť osobnej aj nákladnej doprave prostredníctvom hlavnej cesty s dvoma pruhmi. Okrem toho sa na ňom nachádza aj chodník pre peších a cyklocesta. Výstavba cestného mosta, ktorý spája slovenské Komárno a maďarský Komárom, je spoločným projektom Slovenska a Maďarska.

Financovaná bola z eurofondov prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy. Oba brehy Dunaja spojili ešte v decembri 2019 obojstranným privarením posledného namontovaného segmentu.

Medzivládnu dohodu o výstavbe medzi vládami Slovenska a Maďarska podpísali v roku 2012. V roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na obidvoch stranách a v roku 2015 získali obe krajiny grant z európskych fondov z programu CEF – Nástroj na prepojenie Európy. Výška grantu dosahuje 85 percent z nákladov 91,2 milióna eur.