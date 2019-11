Stará Ľubovňa sa dočkala obchvatu, doprava v historickom centre by sa mala odľahčiť

V Starej Ľubovni vo štvrtok po siedmich mesiacoch prác odovzdali do užívania juhovýchodný obchvat mesta. Na jeho výstavbu išlo 2,3 milióna eur, poskladali sa naň Prešovský samosprávny kraj a mesto. Nová komunikácia v dĺžke približne 920 metrov by mala znížiť dopravné zaťaženie historického centra mesta, eliminovať nehodovosť a zlepšiť bezpečnosť dopravy nielen pre motoristickú verejnosť, ale i pre peších a cykloturistov. Stavbu projektovala spoločnosť Timoti Design, s.r.o., a zhotoviteľom stavby bol Doprastav, a.s.

Upravili aj cenu diela

Obchvat je spoločnou investíciou mesta Stará Ľubovňa a Prešovského samosprávneho kraja. Mesto poskytlo na realizáciu jeden milión eur, čerpalo pritom z úverových zdrojov, Prešovský samosprávny kraj vyčlenil na tento zámer 1,35 milióna eur.

Stará Ľubovňa sa o výstavbu obchvatu usilovala viac ako dvadsať rokov, plány brzdili výkupy pozemkov i finančná náročnosť zámeru. Reálnejšiu podobu nadobudol obchvat až koncom roka 2015 po úspešnom majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov, ktoré mesto predalo PSK za jedno euro. Základný kameň stavby poklepali v Starej Ľubovni 1. apríla tohto roka.

Obchvat mal byť pôvodne hotový v septembri, podarilo sa to nakoniec o mesiac neskôr. Okrem lehoty výstavby bola upravená aj cena diela o viac ako 200-tisíc eur. Dôvodom bolo nepriaznivé počasie v máji a ďalšie potrebné stavebné práce. Napriek tomu zmena zmluvnej ceny neprekročila pôvodne rozpočtovanú sumu 2,35 milióna eur.

Zmodernizovali aj cestu tretej triedy

Vďaka projektu sa podarilo postaviť nielen obchvatovú komunikáciu, ale aj zmodernizovať cestu tretej triedy 3120. V prípade obchvatu ide o predĺženie cesty III/3146, ktorou sa odkloní tranzitná doprava z centra mesta smerom z obcí Jakubany a Nová Ľubovňa cez Levočskú ulicu.

Vďaka tomu sa podarilo napojiť obyvateľov obcí priamo na cestu I/68 na trase Stará Ľubovňa – Sabinov – Prešov. Takýmto spôsobom si skrátia cestu o približne dva kilometre. Podľa primátora budú obchvat využívať aj pracujúci v priemyselnej zóne, ktorá je medzi Novou a Starou Ľubovňou.

„Pred samotnou súťažou sme skôr počítali stavbu v rokoch, nie v mesiacoch, preto aj sedem mesiacov hodnotím ako dobrý výsledok. Podarilo sa zrealizovať dielo, ktoré bude slúžiť nielen obyvateľom mesta Stará Ľubovňa, ale aj okolitých obcí,“ povedal pre agentúru SITA primátor mesta Ľuboš Tomko, podľa ktorého na výstavbu obchvatu pre nedostatok financií čakali dvadsať rokov.

Primátor Starej Ľubovne za vybudovaním hlavnej dopravnej tepny nevidí len zlepšenie dopravnej situácie v meste, ale aj otvorenie novej lokality, a to sídliska Východ.

„Ešte za bývalého režimu bolo naprojektované veľmi veľkoryso, ale nestihlo sa zrealizovať. Aj touto cestou sa však otvárajú podmienky pre ďalšiu možnú zástavbu a výstavbu,“ dodal s tým, že mesto plánuje v danej lokalite aj nájomné bývanie.