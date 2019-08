Zo Slovenska sa stáva vrakovisko ojazdených áut zo zahraničia

O staré a dieslové vozidlá, ktorých sa Nemci, Taliani, Francúzi či Holanďania vo veľkom zbavujú, majú Slováci v posledných rokoch pre ich cenovú dostupnosť, veľký záujem.

Aj napriek tomu, že o autá zo „západu“ bol vždy záujem, údaje zverejnené na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ukazujú, že za posledné minimálne tri roky, došlo k výraznému nárastu evidovaných vozidiel zo zahraničia. Nie vždy však ide o lepšie či kvalitnejšie auto, ako by sme kúpili na Slovensku.

Počet “jazdeniek“ zo zahraničia závratne pribúda

„Počet dovezených jazdených vozidiel každým rokom rastie. Rovnako tak rastie aj ich priemerný vek,“ uviedol pre Nasadoprava.sk Jozef Knopp, predseda Asociácie overovateľov vozidiel (AOV).

„Napríklad mnoho Nemcov sa zbavilo áut, ktoré sa zrazu nemohli dostať kvôli emisiám do miest. Predali ich približne za 500 eur a u nás sa predávajú za 5-tisíc eur. Pritom ide o vyslovené šroty. Sú špecializované autobazáre, ktoré majú na predaj niekoľko tisíc áut určených na export. Chodia po ne kamiónmi. Nehovorím, že sú všetky zlé, ale problém je, že ku nám ide všetko problematické,“ upozorňuje Knopp.

Hlavným dôvodom masívneho dovážania „jazdeniek“ zo Západu na trhy v Strednej a Východnej Európy, je nepochybne zriaďovanie nízkoemisných zón v európskych mestách.

Sprísnenie podmienok a vytláčanie starých a neekologických áut z ciest, donútilo ľudí predať tieto vozidlá, častokrát i pod cenu a zaobstarať si novší model. Takýmto spôsobom donútili jednotlivé vlády bežných ľudí k obnove vozového parku v krajine.

Štatistiky hovoria za všetko

Ku dňu 31. júla 2019 je podľa štatistických údajov zverejnených na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) na Slovensku evidovaných takmer 2,4-milióna vozidiel do 3,5 tony. Z toho je približne až 1-milión vozidiel dovezených zo zahraničia, uviedla AOV.

Pre porovnanie, za posledné 3 roky bolo podľa Asociácie na Slovensko dovezených bezmála 250-tisíc vozidiel. Pričom každým jedným rokom mal dovoz stúpajúcu tendenciu. Taktiež uvádzajú, že v roku 2018 to bolo 87 632, v 2017 bolo evidovaných 84 292 a v priebehu roka 2016 to bolo 76 733.

To, že ide o rapídny nárast potvrdzujú aj údaje spred 10 rokov, kedy bolo na Slovensku zaevidovaných 71 008 áut zo zahraničia. Štatistické údaje MV SR a asociácie sa líšia.

Rezort uvádza, že v za prvý polrok bolo na dovozených takmer 40-tisíc áut, asociácia uvádza počet niečo vyše 51-tisíc áut. Odchýlku v údajoch AOV vysvetľuje tak, že mnohé vozidlá z cudziny ešte nie sú zaregistrované.

Knopp uviedol, že v roku 2018 bolo z celkového počtu zaregistrovaných vozidiel na SR bolo až 24,98 % áut zo zahraničia. V tomto roku je to zatiaľ 17,35 %.

Priemerný vek vozidiel na SR je viac ako 13 rokov

Na základe údajov Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA), bol priemerný vek áut jazdiacich po slovenských cestách 13,5 roka. Dobrou správou však je, že aspoň spomedzi krajín V4, sme na tom najlepšie a po našich cestách jazdia novšie vozidlá ako u našich susedov.

V rámci EÚ dosiahlo najlepšie výsledky Luxembursko, ktorého priemerný vek vozidiel sa pohybuje na úrovni 6,3 roka a na druhom mieste sa umiestnilo Spojené kráľovstvo s priemerným vekom vozidiel 7,8 roka.

V štatistických údajoch Asociácie sa uvádza, že dovezené autá z cudziny na Slovensko, dosahovali v priebehu minulého roka vek v priemere 10 rokov. Predseda AOV každopádne súhlasí s vyjadrením, že sa zo Slovenska stáva vrakovisko ojazdených áut.

„Priemerný vek dovezených vozidiel stále rastie a momentálne je to už takmer 10 rokov! Často sa u nás predávajú skutočne aj vraky a nebezpečné vozidlá. V lepšom prípade preplatíte hodnotu vozidla oproti reálnej a navyše doň musíte ešte nemálo investovať. Tak či tak ste obeťou podvodu,“ uviedol Knopp.

„Autá zo zahraničia sú v lepšom stave“ je mýtus

Dôvodov prečo Slováci radšej kúpia vozidlo zo zahraničia je viacero. Častokrát sa mylne domnievajú, že sú tieto autá v lepšom stave, pretože jazdia po kvalitnejších cestách alebo sa nazdávajú, že bohatší ľudia žijúci na západe kladú väčší dôraz na servis. Ide pritom o mýtus, konštatuje Knopp.

„Najviac sa dováža z Talianska, Nemecka, Holandska, Belgicka. V poslednom čase vyskočilo Francúzsko a Španielsko. Autá z alpských krajín, kde sa ide do kopca, z kopca, často sa drží sneh na vozovkách a rôzne druhy posypov spôsobujú vozidlám viac škody ako osohu, pritom vôbec nedosahujú kvalitu primeranú cene. To, čo je v Rakúsku „top stav“, to je katastrofa,“ argumentuje predseda AOV.

„Tiež som dokonca počul názor, že na západe nemajú dôvod stáčať km. Na západe je rovnaká kriminalita ako u nás. Takže aj v týchto krajinách sa stáča. K nám posielajú väčšinou iba vozidlá, ktoré sú tam už nepredajné. V inzerátoch v zahraničí je dokonca uvedené „IBA EXPORT“ aby domáci vedeli, že tam netreba ani volať,“ uzavrel Knopp.