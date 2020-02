Systém diaľničných známok netreba meniť, experti strán hovoria aj o nedostatkoch

Súčasný systém elektronických diaľničných známok pre motorové vozidlá do 3,5 tony nie je potrebné výraznejšie meniť a ich zrušenie je neprijateľné. Nedostatky sú ešte vo vymáhaní pokút od zahraničných motoristov, ktorí jazdia po diaľniciach a rýchlostných cestách bez úhrady známok. Vyplýva to z vyjadrení strán, ktoré sa zapojili do predvolebnej ankety agentúry SITA v oblasti dopravy.

Peniaze na prevádzku NDS

Systém diaľničných známok je podľa kresťanských demokratov dobrý. „KDH dlhodobo presadzovalo, aby sa zaviedla aj 365-dňová diaľničná známka, žiaľ, podarilo sa to až tento rok. Rezervy vidíme ešte vo vymožiteľnosti pokút za nezaplatenie diaľničných známok u zahraničných motoristov,“ uviedol podpredseda KDH Pavol Zajac.

Návrh predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka na zrušenie známok je pre KDH absolútne neprijtateľný a znamená krok späť. „V systéme diaľničných známok nepovažujeme za potrebné urobiť žiadne významnejšie zmeny. Určite nepovažujeme za správne uvažovať o ich zrušení,“ informoval poslanec a tieňový minister dopravy za hnutie OĽaNO Ján Marosz.

Gestor koalície PS/Spolu pre dopravu Martin Pekár pripomenul, že z predaja diaľničných známok je príjem zhruba 80 miliónov eur ročne a tieto prostriedky sa využívajú hlavne na prevádzku NDS. „Na diaľniciach si nemôžeme dovoliť mať asfaltový povrch po životnosti a riskovať, že niekto v rýchlosti 130 kilometrov za hodinu vojde do výtlku. To by bol už hazard s ľudskými životmi,“ upozornil Pekár.

Populistický krok

„Preto je potrebné neustále obnovovať vozovku a tiež zabezpečiť zimnú údržbu,“ dodal. Dopravný analytik SaS Jozef Drahovský poznamenal, že diaľničné známky sú to isté ako mýto, len u osobných a malých nákladných vozidiel.

„Výnos z nich by mal byť prerozdeľovaný všetkým dotknutým správcom ciest,“ podotkol expert liberálov. Ľudová strana Naše Slovensko podľa poslanca Martina Beluského navrhuje, aby si ľudia mohli kupovať diaľničné známky na ľubovoľné obdobie. V súčasnosti môžu využívať ročnú, 10-dňovú, 30-dňovú a najnovšie od februára aj 365-dňovú známku.

Diaľničné známky sú podľa garanta dopravy za stranu Za ľudí Pera Sádovského jedným zo zdrojov financovania ciest. Myslí si, že keby si ľudia mohli vybrať, či chcú dobré cesty a bude to niečo stáť, alebo zlé cesty zadarmo, rozhodli by sa pre prvú možnosť.

„Zrušenie diaľničných známok je populistickým krokom a ekonomickým nezmyslom, zdroje na cesty musíme predsa niekde získavať,“ zareagoval Sádovský na návrh zrušiť diaľničné známky.