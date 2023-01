Termín dokončenia výstavby diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami trvajúcej polstoročie nie je stále známy

Súvislé diaľničné prepojenie Bratislavy a Košíc cez územie Slovenska chýba aj po tridsiatich rokoch od jeho vzniku ako samostatného štátu. Hlavná domáca diaľnica D1 je vo výstavbe už polstoročie, stále nie je dokončená a kedy sa toho motoristi dočkajú, zostáva naďalej otázne. A to napriek tomu, že krajina ako člen Európskej únie od roku 2004 využila miliardy eur aj na rozvoj svojej infraštruktúry. Medzi oboma najväčšími slovenskými mestami je možné cestovať plynule diaľničnými úsekmi zatiaľ len cez severné Maďarsko.

Ľudia nepotrebujú sľuby

„Chybou bolo samotné trasovanie diaľnic, o ktorom sa rozhodlo pred vyše polstoročím. Ak by išlo napríklad juhom, kde nie sú také náročné prírodné podmienky, možno by už stavba dávno existovala,“ uviedol k dôvodom nedokončenia D1 v rozhovore pre agentúru SITA a portál SITA Doprava štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Jaroslav Kmeť (nom. Sme rodina).

Teraz je podľa neho zbytočné uvažovať, čo by bolo keby alebo hľadať vinníka. „Našou úlohou je pracovať na tom, aby sme čo najskôr rozostavané úseky dokončili a rozostavali aj ten posledný chýbajúci, teda Turany – Hubová. A najmä nedávať sľuby, ktoré sa nedajú splniť. Ľudia nepotrebujú prázdne slová, ale kvalitnú infraštruktúru,“ zdôraznil.

Posledný nerozostavaný úsek

Pripravovaný takisto tunelový úsek Turany – Hubová zostáva jediný stále nevysúťažený a nerozostavaný na D1 medzi Bratislavou a Košicami. Kedy začne verejné obstarávanie na zhotoviteľa a v závislosti od jeho priebehu aj samotná výstavba, ktorá by mohla trvať päť rokov a stáť predbežne miliardu eur, zatiaľ nie je známe.

„Momentálne prebieha tzv. vodná EIA, teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Na základe neho sa určí, či navrhovaná stavba vo variante s tunelmi Korbeľka a Havran spĺňa podmienky podľa vodného zákona,“ priblížil stav prípravy Kmeť. Podľa neho po vydaní tohto rozhodnutia bude proces prípravy pokračovať žiadosťou o vydanie územného rozhodnutia.

„Ďalšie termíny závisia od ukončenia procesu územného konania a následne od zabezpečenia financií či už na majetkoprávne vysporiadanie a potom aj samotnú stavbu. Všetko závisí od toho, ako budú napredovať jednotlivé procesy a potom aj samotné verejné obstarávanie na zhotoviteľa,“ upozornil Kmeť a dodal, že tu doslova platí takzvaný domino efekt, kde jeden proces závisí od druhého. „S istotou viem povedať, že v roku 2023 sa stavať nezačne,“ uzavrel štátny tajomník.

Problematické úseky

To, či bude diaľničné prepojenie medzi Bratislavou a Košicami po D1 dokončená aspoň do roku 2030, alebo až neskôr, závisí od ďalšej prípravy výstavby úseku Turany – Hubová. Dva približne deväť rokov rozostavané a výrazne meškajúce úseky D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové a Hubová – Ivachnová s tunelom Čebrať by mali byť dokončené najskôr v druhom polroku 2024.

V prípade najmä prvej stavby to môže byť aj neskôr pre zdržanie v súvisiacom tendri na dodanie technológie tunela a informačného systému diaľnice, kde ešte nepredkladali ponuky a zákazka je plánovaná na dva roky. Diaľnica D1 má pokračovať od Košíc k hraniciam s Ukrajinou, jej podobu určí aktuálne pripravovaná štúdia realizovateľnosti. Výstavba tejto trasy vzhľadom na dĺžku prípravy by sa mohla začať najskôr po roku 2030.