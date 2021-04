Tunely Bôrik a Branisko budú uzatvorené, vodičov čakajú obchádzky

Tunel Bôrikna diaľnici D1 na Spiši bude od konca tohto týždňa až do nedele uzavretý. Čaká ho jarná údržba. Z rovnakého dôvodu bude od 1. mája na desať dní zatvorený aj tunel Branisko. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť.

Tunel Bôrik bude neprejazdný od 30. apríla od 20:00 do 2. mája do 18:00 v smere na Žilinu. Od polnoci 30. apríla do nedele do 18:00 bude uzavretý aj smer Prešov.

Tunel Branisko bude zatvorený od polnoci 1. mája do 10. mája do 18:00.