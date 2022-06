Turisti z Košíc môžu poletieť za oddychom pri mori do desiatich destinácií, sezónu odštartoval let do Antalye

Cestujúci z letiska v Košiciach môžu počas letných mesiacov využiť dovolenkové lety za oddychom do desiatich prímorských destinácií v siedmich krajinách.

Charterovú sezónu odštartoval let spoločnosti Smartwings do Antalye koncom minulého týždňa a podľa letiska by sa k moru malo lietať až do 3. novembra, kedy je predbežne naplánovaný posledný odlet sezóny, a to z Košíc do Hurghady.

Návrat dovolenkovej atmosféry

Charterové lety zabezpečujú cestovné kancelárie, ale do viacerých letovísk je možné letenku kúpiť samostatne v leteckej spoločnosti Smartwings. Tá zabezpečuje najviac charterových letov z košického letiska.

Turisti môžu z metropoly východného Slovenska letieť do tureckej Antalye, bulharského Burgasu, cyperskej Larnaky, sevrocyperského Ercanu, egyptskej Hurghady a Marsa Alam, na grécke ostrovy Korfu, Kréta a Rodos aj do tuniského Monastiru.

„Sme veľmi radi, že po dvoch náročných sezónach, významne ovplyvnených pandémiou, sa toto leto vráti dovolenková atmosféra v plnej miere aj na naše letisko,“ povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak.

Najviac sa lieta do Antalye

Do konca júna je podľa údajov na portáli košického letiska plánovaných takmer sto charterových odletov, z toho najviac do Antalye, a to približne tretina.

Podľa počtu odletov nasledujú Hurghada, Larnaka, Burgas a Iraklion na Kréte. Viac ako polovicu z týchto letov zabezpečuje Smartwings.