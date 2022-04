Útvar hodnoty za peniaze navrhuje opraviť chybnú analýzu a znížiť stavebné náklady na obchvat Šale

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) navrhuje Slovenskej správe ciest (SSC) opraviť chybnú analýzu plánovej výstavby obchvatu Šale na ceste prvej triedy I/75. Zároveň by mala vyhodnotiť prípadnú zmenu projektu s cieľom zvýšiť prínosy, napríklad zmenou okružných križovatiek na stykové.

Verejné obstarávanie by podľa analytikov malo byť vyhlásené s možnosťou jeho zrušenia, ak sa návratnosť nepreukáže.

Aká je hodnota za peniaze?

„Slovenská správa ciest pre tento úsek aktualizovala štúdiu uskutočniteľnosti. Avšak má výrazné medzery a neumožňuje tým dobre odpovedať na otázku, aká je hodnota za peniaze projektu,“ upozornil ÚHP na sociálnej sieti.

Štátni cestári by na základe odporúčania analytikov mali znížiť stavebné náklady na šaliansky obchvat úpravou jednotkových cien na úroveň minulých cestných projektov.

„Náklady by tak mohli byť nižšie o takmer 20 mil. eur (75,5 mil. eur namiesto 95,3 mil. eur s DPH). Takýto odhad zohľadňuje najaktuálnejšie ceny. Inflačnou doložkou vo verejnom obstarávaní zároveň chráni pred ďalším nárastom,“ uviedol ÚHP.

Celkové investičné náklady sa odhadujú na 106 mil. eur s DPH, z toho stavebné náklady tvoria 95 mil. eur a už vynaložené náklady na prípravu projektu tvoria 9 mil. eur.

Potrebné sú aj ďalšie opatrenia

Štúdia podľa ÚHP napríklad nezohľadňuje situáciu na cestách pripájajúcich sa na obchvat a nadhodnocuje časové úspory.

Nevysvetľuje ani to, prečo sa ráta s vyšším nárastom dopravy v porovnaní s prognózami podľa platného technického predpisu.

Analytici navrhujú riešiť dopravu v meste v dlhodobom horizonte a zvážiť ďalšie opatrenia, ako sú podpora a rozvoj cyklistickej, pešej alebo autobusovej dopravy, prípadne rozšírenie existujúceho alebo vybudovanie nového mosta v centre mesta.

„Pretože obchvat dokáže zmierniť intenzitu dopravy v Šali, no prognózy hovoria, že aj po jeho vybudovaní sa bez ďalších opatrení intenzita dopravy v centre mesta do 10 rokov dostane na dnešnú úroveň,“ dodal ÚHP.

Mala sa spraviť veľká štúdia

Obchvat hodnotil už v roku 2019, kedy odporúčal pred jeho realizáciou dopracovať prieskumy a analýzu nákladov a prínosov.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) pred týždňom informoval, že už podpísal pre SSC prísľub finančného krytia na plánovú výstavbu obchvatu Šale.

Cestárom tak podľa neho teoreticky nič nebránilo, aby vyhlásili nové verejné obstarávanie. „Po správnosti by mali čakať rádovo do polovice apríla, aby získali hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze. Potrebujeme aktualizovať štúdiu na tento obchvat,“ povedal Doležal.

Podľa ministra by sa mala spraviť veľká štúdia aj na posúdenie variantov obchvatu Šale, ale vzhľadom na to, že do jeho prípravy sa už investovalo veľa prostriedkov, je už platné územné rozhodnutie aj stavebné povolenie, nedáva mu zmysel iný variant obchvatu ako severný, o ktorom sa rozhodlo už pred niekoľkými rokmi.

Doležal už nechce čakať

Analytikom z ÚHP dal slovo, že štúdiu aktualizujú, chybu opravia a štátnym cestárom už dal pokyn spustiť verejné obstarávanie. „Jednoducho už nechcem čakať,“ dodal Doležal. Nový tender na obchvat Šale vo Vestníku verejného obstarávania zatiaľ nezverejnili.

Štátni cestári vlani koncom júna zrušili verejnú súťaž na výstavbu obchvatu Šale za predpokladanú cenu cez 60 mil. eur bez DPH.

Urobili tak po viac ako dvoch rokoch od začiatku tendra pre nedostatok finančných prostriedkov, ako aj chýbajúce pozemky a stavebné povolenie.