V Bratislave cez jarné prázdniny nebudú premávať niektoré linky, dopravný podnik čaká pomoc štátu

Počas jarných prázdnin nebudú v Bratislave premávať niektoré linky. V tlačovej správe na to upozorňuje hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Ľubica Melcerová. „DPB počas jarných prázdnin nevypraví niektoré menej vyťažené linky. Od pondelka 1. marca dočasne nebude premávať šesť liniek,“ uviedla hovorkyňa.

Už od októbra premáva DPB z dôvodu pandémie počas pracovných dní v režime školské prázdniny. Počas jarných prázdnin nebudú premávať linky 7, 94, 191, 192, 196 a 208. „Cestujúci budú môcť využiť paralelné linky a v prípade potreby prestúpiť,“ doplnila.

Množstvo cestujúcich je aktuálne pod úrovňou 40 percent predkrízového stavu. „Naplnenosť spojov neustále monitorujeme a v prípade potreby na vyťaženejšie linky nasadzujeme kapacitnejšie vozidlá,“ vysvetlila hovorkyňa. DPB zaznamenal od začiatku pandémie výpadok 21 miliónov eur a stále narastá.

„Najkritickejší mesiac bol január 2021, v ktorom evidujeme výpadok 2,5 milióna eur. Obrátili sme sa na všetky kompetentné ministerstvá, aby nám podali pomocnú ruku. Bez pomoci štátu hrozí, že by sme museli pristúpiť k obmedzeniu výpravy liniek a mohli by sme prísť o niektorých zamestnancov, čo by malo nemalé negatívne dopady na bratislavskú MHD,“ uzavrela.