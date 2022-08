V bratislavskej Petržalke dajú zbohom parkovaniu na chodníkoch v ďalších dvoch zónach

Petržalský parkovací systém smeruje do ďalšej fázy. Lokality v okolí časti Dvory 4 a Veľkého Draždiaka sa stanú zónami a bude v nich možné parkovať už iba vo vyznačených boxoch.

Vyznačovanie nových boxov

Časť údržby Miestneho úradu Petržalka sa v týchto dňoch venuje upratovaniu a čisteniu odstavných plôch Petržalského parkovacieho systému (PPS).

„Okrem toho však pracujeme aj na značení nových boxov, napríklad na Vilovej, Vranovskej či Pečnianskej ulici,“ konštatuje samospráva.

Ide o práce súvisiace s tzv. zazónovaním parkovacích lokalít, s ktorým začali v najvyťaženejších častiach Petržalky. „Po vyznačení nových pozdĺžnych i šikmých miest a osadení príslušných dopravných značiek ZÓNA budú môcť vodiči v miestnych lokalitách Dvory 1, 2, 3, 5, 6 a Lúky 6 podľa pravidiel PPS parkovať už len vo vyznačených boxoch,“ vysvetľuje samospráva.

Zákaz parkovania na chodníkoch

O pár týždňov sa tak na uvedených miestach stane minulosťou napríklad státie na chodníkoch bez príslušnej povoľovacej dopravnej značky.

„Zakázané bude aj parkovanie mimo vyznačených boxov popri cestách, aj keď by boli dodržané zákonom stanovené odstupy od križovatiek či priechodov pre chodcov alebo minimálne dĺžky prejazdov jazdných pruhov,“ priblížila mestská časť.

Ako dodala, pri takomto parkovaní budú majitelia vozidiel aj prostredníctvom inštitútu objektívnej zodpovednosti najskôr napomínaní a následne v spolupráci s Mestskou políciu Bratislava pristúpia aj k pokutám a odťahom.

Ako uviedol vedúci referátu mobility mestskej časti Ivan Lučanič, situácia s parkovaním sa vďaka postupnému zavedeniu zón v rámci PPS pre rezidentov so schválenými vozidlami výrazne zlepší. Iné vozidlá už nebudú môcť parkovať v nových modrých zónach okrem časov v pondelok až štvrtok od 7:00 do 18:00 a od piatka 7:00 do nedele 18:00.