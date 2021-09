V Liptovskom Mikuláši obmedzia dopravu na mimoúrovňovej križovatke, dôvodom je oprava osvetlenia

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na dopravné obmedzenie na mimoúrovňovej križovatke Liptovský Mikuláš od 16. do 30. septembra. Dôvodom sú práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia.

Doprava bude obmedzená v úseku výjazdovej vetvy mimoúrovňovej križovatky smer Poprad, obmedzenie sa dotkne vodičov smerujúcich z Liptovského Mikuláša so smerom jazdy na Ružomberok. Rovnako aj v časti úseku výjazdovej vetvy mimoúrovňovej križovatky smer Žilina, obmedzenie sa dotkne vodičov smerujúcich z Liptovského Mikuláša so smerom jazdy na Poprad a vodičov smerujúcich z Demänovej so smerom jazdy na Poprad.

Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu pri zníženej rýchlosti na 50 kilometrov za hodinu. Diaľnica D1 zostane plne prejazdná. Informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.