Vodiči pripravte sa na dopravné obmedzenia, tunel Sitina čiastočne uzavrú

Diaľničný tunel Sitina v Bratislave bude počas dvoch nadchádzajúcich víkendov čiastočne uzavretý. Upozorňuje na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Prvé obmedzenie bude dnes od 22:00 a potrvá do soboty 2. apríla do 10:00. Druhé obmedzenie bude v noci zo soboty 2. apríla na nedeľu 3. apríla v čase od 22:00 do 10:00, a tiež od od nedele 3. apríla od 22:00 do pondelka 4. apríla do 4:00.

S úplnou uzáverou tunela Sitina je podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) z dôvodu pravidelnej jarnej údržby potrebné počítať aj od piatka 8. apríla od 22:00 do soboty 9. apríla do 10:00 a od soboty 9. apríla od 22:00 do nedele 10. apríla do 10:00.