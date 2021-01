Výstavba vysokorýchlostného železničného spojenia by mohla vyjsť lacnejšie ako dostavba diaľnice

Vybudovanie vysokorýchlostného železničného spojenia Bratislava-Košice novou južnou trasou s napojením na už existujúcu sieť vysokorýchlostných tratí v Európe s cestovnou rýchlosťou až do 400 kilometrov za hodinu navrhuje inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica.

Ako ďalej informoval výkonný riaditeľ inštitútu Peter Helexa, predmetný projekt v hodnote približne 10 miliárd eur by mal nahradiť súčasné „zaplátavanie“ železničných tratí a doplniť „nekonečnú dostavbu diaľnice Bratislava-Košice“. Podľa neho takýmto spôsobom by Slovensko dosiahlo európsky priemer a okrem uvoľnenia preplnených ciest by projekt pomohol aj životnému prostrediu.

Meškáme viac ako 30 rokov

Podľa IstroAnalytica by sa výstavba vysokorýchlostného železničného spojenia a prevádzka dodatočných železničných tratí v ekonomike prejavila novými pracovnými príležitosťami. V tejto oblasti je Slovensko v omeškaní oproti iným krajinám EÚ o viac ako 30 rokov.

„Uvedená trať by Slovensko stála približne 10 miliárd eur. Pre porovnanie, modernizácia železničnej trate Bratislava-Žilina doteraz stála takmer 2 miliardy eur a vlaky na tejto trase zrýchlili o 8 minút. V prepočte tak každá ušetrená minúta stála 250 miliónov eur,“ zdôraznil Helexa.

Do diaľnice sa investuje oveľa viac

Zároveň upozornil, že do diaľnice Bratislava-Košice sa investovalo a ešte na jej dokončenie investuje dokopy viac ako 8 miliárd eur. Podľa prepočtov inštitútu by mohla byť trať uvedená do prevádzky do roku 2035.

Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica je mimovládnou organizáciou, ktorej cieľom je zvyšovať životnú úroveň a zlepšovať kvalitu života obyvateľov SR. Bol založený v júni 2020. Jeho hlavný tím tvoria odborníci, ktorí spájajú svoje viac ako 20-ročné pracovné skúsenosti v rôznych odvetviach súkromného a verejného sektora.