Z Bratislavy sa bude lietať do Petrohradu najmladšou a najekologickejšou flotilou lietadiel

Z Letiska M. R. Štefánika pribudne nová pravidelná letecká linka do ruského Petrohradu. Dopravca Wizz Air bude lietať z Bratislavy do Petrohradu a späť od 1. júna 2020 s frekvenciou 4 krát týždenne (pondelok, streda, piatok a nedeľa). Letenky z Bratislavy do Petrohradu a späť si možno od dnes zakúpiť na webe dopravcu wizzair.com.

Krásny Petrohrad na dosah

„Dnešné oznámenie nových leteckých liniek z Petrohradu prináša nové možnosti pre cestujúcich z Ruska a do Ruska. Z Petrohradu otvárame 4 nové letecké linky, vrátane linky do Bratislavy, čím rozširujeme našu sieť liniek a poskytujeme tak cestujúcim možnosti cestovania za rozumné ceny, navyše, našou najmladšou a najekologickejšou flotilou lietadiel. Keďže nedávno bol zjednodušený proces získavania elektronických víz a tiež uvoľnená 7. sloboda pre lety do Petrohradu, veríme, že sa mesto stane pre ľudí atraktívnou destináciou,“ potvrdil na dnešnej tlačovej konferencii v Petrohrade generálny riaditeľ leteckej spoločnosti Wizz Air József Váradi.

Nová letecká linky z Bratislavy Foto: Letisko M. R. Štefánika

Pre lety do Petrohradu sa pre Slovákov stačí elektronicky zaregistrovať na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie, kde získajú bezplatné jednovstupové víza.

Letisko potrebuje získať povolenia

„Rozhodnutie leteckého dopravcu Wizz Air vítame, keďže linka do Petrohradu je tou, o ktorú sme sa dlhodobo snažili a o ktorú majú Slováci záujem a ktorú tak budú môcť využívať priamo letecky z Bratislavy. Veríme, že sa podarí získať všetky potrebné povolenia regulačných orgánov,“ doplnil predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec.

Wizz Air prevádzkuje pravidelné lety z Letiska M. R. Štefánika od roku 2016. Aktuálne lieta z Bratislavy do 6 destinácií – na Ukrajinu zabezpečuje tri letecké linky (do Kyjeva-Žuljany, Ľvova a Odesy). Ďalšie lety smerujú do Skopje v Severnom Macedónsku, Sofie v Bulharsku, do Londýna-Lutonu a z nich do Bratislavy.