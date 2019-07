Záchytné parkoviská v Bratislave: Vieme kde budú!

Magistrát hlavného mesta Bratislava má rozbehnutých viacero projektov týkajúcich vybudovania záchytných parkovísk tak, aby bola efektívnejšie využívaná mestská či prímestská hromadná doprava.

Bratislavský magistrát informoval nasadoprava.sk, že má v pláne vybudovať 12 záchytných parkovísk mimo územia Bratislavy a minimálne 3 ďalšie v okrajových mestských častiach. Hovorca mesta uviedol, že hlavným cieľom je deľba práce medzi známe druhy dopravy.

3 záchytné parkoviská v Bratislave: Rača, Petržalka a Podunajské Biskupice

Mesto tiež informovalo aj o projektoch, ktoré sa už dnes aktívne riešia. Sú súčasťou avizovanej parkovacej politiky primátora Matúša Valla. Hlavnou myšlienkou budovania záchytných parkovísk na okraji hlavného mesta je zlepšiť deľbu práce medzi dopravné prostriedky verejnej dopravy a tak dopomôcť k ich vyššej vyťaženosti.

Mesto verí, že takýmto spôsobom vzbudí u ľudí záujem a uprednostnia hromadnú dopravu pred tou individuálnou. „Mení sa základná paradigma mesta a pohľad na dopravu – nehovoríme o tom, koľko áut by malo prejsť územím alebo križovatkou, hovoríme o ľuďoch a ich počtoch. Tieto počty sa následne prerozdeľujú medzi jednotlivé druhy dopravy,“ uviedol hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.

Podľa informácií v mestskej časti Rača by záchytné parkovisko mohlo vyrásť na Komisárkach, v Podunajských Biskupiciach pri železničnej stanici. Čo sa týka Petržalky tak prichádzajú do úvahy dve miesta. Buď na Janíkovom dvore alebo pod Prístavným mostom.

12 záchytných parkovísk mimo hlavného mesta

Záchytné parkoviská mimo hlavného mesta by sa mali vybudovať v kľúčových regiónoch, kde pravidelne premáva verejná doprava. Je tam dobré či už autobusové alebo vlakové spojenie do mesta. Takýmto spôsobom chcú zlepšiť nie len dopravnú situáciu v Bratislave, ale aj podnietiť ľudí, aby presadli z individuálnej do hromadnej dopravy.

Hovorca hlavného mesta Peter Bubla uviedol, že momentálne sa ráta s 12 záchytnými parkoviskami v okolitých mestách. Ide o lokality ako je Ivanka pri Dunaji, Senec, Pezinok, Šenkvice, Svätý Jur, Devínska Nová Ves, Lehnice, Reca, Vrakuňa, Nové Košariská, Bernolákovo, Malacky.

V prípade využitia vlaku niet pochýb o tom, že cestujúci ušetria nie len čas strávený v kolónach či už v rannej alebo poobednej špičke ale čas strávený cestovaním môžu oveľa lepšie využiť. Cestovanie hromadnou dopravou nepochybne ponúka viacero benefitov a navyše šetrí aj životné prostredie.

Záchytné parkoviská ponúknu minimálne 200 miest

Kapacita týchto parkovísk by mala byť minimálne 200 parkovacích miest. Bubla ďalej uviedol, že vizualizácia parkovísk bude závisieť od toho, kde sa bude vo finále nachádzať. Ak sa takéto záchytné parkovisko umiestni v okrajovej časti Bratislavy alebo mimo mesta, bude iba ako povrchové parkovisko.

„Pokiaľ ide o záchytné parkovisko na území mesta, tak takéto parkovisko má zmysel iba vtedy, ak je napojené na verejnú dopravu. Preto primárne hľadáme také pozemky, ktoré susedia s existujúcou verejnou dopravou – ideálne koľajovou, prípadne takou, ktorá vďaka preferencii je rýchlejšia ako jazda autom,“ priblížil hovorca.

Ak sa rozhodne mesto stavbu realizovať v zastavanej oblasti, vybuduje sa parkovací dom. Momentálne prebiehajú rôzne štúdie na základe ktorých bude jasné, aký objem finančných zdrojov mesto na projekty použije.