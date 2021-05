Zdieľanie áut nie je na Slovensku veľmi populárne. Zmeniť to môžu lepšie služby aj možnosť zárobku

Napriek perspektíve väčšieho pohodlia, úspory peňazí aj ochrany životného prostredia sa Slováci do požičiavania či zdieľania áut doteraz veľmi nehrnuli. Aj tak pribúdajú služby, ktoré to umožňujú.

Zákazníkov najnovšie nelákajú len na široký výber vozidiel či dostupnosť služieb, ale aj na možnosť na požičiavaní áut zarobiť. Ich úspech na slovenskom trhu môže byť otázny.

Radšej svoje ako cudzie

Podľa prieskumu spoločnosti Median SK totiž služby zdieľanej ekonomiky využíva len osem percent obyvateľov Slovenska. Ide väčšinou o mužov do 34 rokov, ktorí zdieľajú autá, ubytovanie alebo bicykle, kolobežky a v menšej miere iné športové potreby.

Za toto nízke číslo môže podľa Michala Misloviča z prieskumnej agentúry konzervatívnosť obyvateľov krajiny. Podľa ďalších údajov agentúry totiž víta novinky len viac ako 20 percent z nich.

„Zároveň však treba upozorniť na skutočnosť, že v našich podmienkach ľudia stále viac preferujú osobné vlastníctvo vecí a majetku,“ dopĺňa Mislovič a za príklad dáva bývanie. Až 86 percent obyvateľov totiž žije v dome alebo byte, ktorý vlastnia.

Zmena je možná

Neznamená to však, že by sa situácia nemohla zmeniť, zdieľanie áut je totiž u nás stále pomerne nový model.

Motiváciou na zmenu by podľa Romana Buriča, ktorý sa v spoločnosti Mindworx venuje správaniu zákazníkov, mohol byť fakt, že nie každý si môže kúpu vlastného auta dovoliť. „Pre takýchto ľudí je to jediná možnosť, ako sa k autu dostať,“ hovorí.

Niektorým ľudom sa to zase môže zdať výhodnejšie, najmä ak autom cestujú málo alebo ho potrebujú len na určitú príležitosť, napríklad sťahovanie alebo výlet „Úspora peňazí je veľmi silný faktor pre človeka, ktorý si chce auto prenajať,“ dodáva Burič.

Lepšie služby a menej byrokracie

Zlepšenie by mohla priniesť aj samotná dobrá dostupnosť služieb. Ak chcú firmy dosiahnuť zmenu správanie zákazníkov, musia ju podľa Buriča urobiť čo možno najjednoduchšou.

V súčasnosti si možno auto prenajať cez mobilné aplikácie alebo webové stránky. Nutnosťou sú finančné prostriedky na účte, občiansky preukaz a, samozrejme, vodičské oprávnenie.

Na Slovensku je už dostupná aj služba, kedy si vodič nemusí prenajať auto od firmy, ale môže tak urobiť priamo od majiteľa auta. Umožňuje to platforma spoločnosti HoppyGo, ktorá tak na druhej strane dáva zarobiť ľuďom, ktorí svoje auto príliš nevyužívajú.

Prenajímatelia áut si takto nemusia zakladať živnosť či vybavovať špeciálne oprávnenie. Nesmú však mať dlhy ani exekúciu. Samotné prenajímané vozidlá nemôžu mať najazdených viac než 300-tisíc kilometrov a viac ako 15 rokov.

Cenu prenájmu auta zvyčajne ovplyvňuje typ auta, najazdené kilometre aj dĺžka jeho zapožičania. V prípade služby HoppyGo necháva spoločnosť na majiteľoch áut, aby si stanovili cenu podľa seba.

Motivovať môže aj zárobok

V susednej Českej republike, kde rovnako funguje platforma tejto spoločnosti, si vďaka prenájmu, ktorý sprostredkovala, majiteľ auta za rok 2020 vylepšil rodinný rozpočet priemerne o 1 178 eur.

Práve zárobok by mohlo motivovať k rozšíreniu zdieľania áut na Slovensku. „Možnosť zárobku je určite dôležitý aspekt, nakoľko je pre majiteľov áut, ktorí ich nepoužívajú, veľmi jednoduché na tom zarobiť,“ uvádza Burič.

Nemali by však zabúdať na to, že aj z tohto príjmu je potrebné odviesť dane. Pre nepodnikateľov, ktorí týmto spôsobom zarobia viac ako 500 eur, to znamená povinnosť navyše. Podnikatelia takýto príjem len zahrnú do každoročného daňového priznania.

Úspech vo väčších mestách

Zvýšiť záujem o tento typ prenájmu auta môžu aj servisné služby či zabezpečenie špeciálneho poistenia, ktoré kryje prípadné nevrátenie auta. Aj to mohol byť dôvod, prečo si ľudia doteraz samostatne autá nepožičiavali.

Podľa hovorkyne poisťovne UNIQA Beaty Lipšicovej totiž takúto situáciu bežné havarijne poistenie nekryje, odcudzenie auta sa neposudzuje ako krádež, ale ako sprenevera.

Mislovič verí, že o zdieľanie áut budú mať ľudia postupne väčší záujem. Verí v to aj spoločnosť HoppyGo, ktorá podľa Radky Šubířovej na Slovensku očakáva aspoň taký úspech ako v Česku, kde vlani zaznamenali medziročný 80 percentný nárast využitia služby.

Realisticky však predpokladá vyšší záujem vo väčších mestách. Napríklad v Bratislave, Košiciach, Banskej Štiavnici či Poprade, kde je zdieľanie auta už teraz dostupné.