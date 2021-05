Slováci na povinnom zmluvnom poistení pravidelne preplácajú. Zmluvu si pritom môžu zmeniť každý rok

Povinné zmluvné poistenie (PZP) musí platiť každý majiteľ auta. Je však rozdiel či zaň zaplatí 100 alebo 200 eur. Dôvodom je pritom rôznorodé posudzovanie klientov zo strany poisťovní, z ktorých každá pre výpočet poistného používa vlastný kľúč.

„Niektoré poisťovne stanovujú vyššie ceny pre rizikovejšie modely vozidiel, iné pre rizikovejšie lokality alebo pre klientov s vyššou škodovosťou,” vysvetľuje riaditeľ pre neživotné poistenie spoločnosti FinGO.sk Štefan Fajnor.

Tento špecifický vzorec si poisťovne následne dopĺňajú aj rôznymi zľavami a bonusmi. Na ich čele je takzvaný systém bonus a malus, ktorý by mal odmeňovať zľavou neškodových klientov a tým, ktorí škodu spôsobili, pripočítať prirážku.

„Medzi poisťovňami je však stále veľký nesúlad v aplikácii vstupných bonusov aj malusov po škodovej udalosti,” hovorí Fajnor.

Nezhody v odmeňovaní

Potvrdzujú to aj samotné poisťovne. Niektoré v rámci svojich bonusov totiž ponúkajú odmenu pre bezškodových klientov v podobe zľavy až do výšky 50 percent, iné len do výšky 5 percent a niektoré tento systém nepoužívajú vôbec.

„V rámci segmentácie PZP nevyužívame na výpočet výšky poistného tradičný systém malusov a bonusov, výšku poistného ovplyvňuje osem parametrov, ako napr. kategória či použitie vozidla, ale aj škodový priebeh poistníka,“ uvádza napríklad Silvia Nosková Illášová z poisťovne Kooperatíva.

Rozdielny je aj počet mesiacov, za ktoré poisťovne počet nehôd u klienta posudzujú. Kým niektorým stačí 24 mesiacov, niektoré toto obdobie predĺžili až na 36 mesiacov.

Počítajú sa aj cudzie nehody

V praxi sa tak môže stať, že rozdiely v cenách PZP medzi vodičmi, ktorí spôsobili a nespôsobili dopravnú nehodu, môže byť len pár eur, pričom sa započítavajú aj nehody, ktoré spôsobí ich autom niekto iný.

Všetky poisťovne, ktoré oslovil portál voFinanciách.sk totiž nerozlišujú, kto konkrétne škodu spôsobil, pretože, ako uviedli, zodpovednosť nesie osoba, ktorá PZP uzatvorila.

„Tento princíp platí aj v prípade, ak je vlastníkom automobilu napríklad leasingová spoločnosť a držiteľ auto spláca,“ dopĺňa Tomáš Ferenčák, hovorca poisťovne Wüstenrot.

Rozhoduje auto aj vek