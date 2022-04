Železnice preinvestujú viac ako 60 miliónov eur, stavbári začnú pracovať na modernizáciách či stavbách

Železničnú infraštruktúru čakajú investície za 68,5 milióna eur. Zástupcovia Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) v stredu na pôde ministerstva dopravy podpísali zmluvy so zhotoviteľmi na šesť nových projektov.

Stavbári tak už v najbližších dňoch môžu začať pracovať na troch modernizáciách, dvoch stavbách a jednej rekonštrukcii.

Železničná doprava musí byť v lepšom stave

Modernizovať sa bude bratislavský železničný tunel, trať Boleráz – Smolenice a výhybky v Dvoroch nad Žitavou. Zrekonštruuje sa trať medzi Trnovcom nad Váhom a Tvrdošovcami a do výstavby pôjdu dva terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Bratislave – TIOP Lamačská Brána a TIOP Vrakuňa.

„Železničnú dopravu potrebujeme dostať do výrazne lepšieho stavu, v akom je dnes. Zároveň však nesmieme len modernizovať a udržiavať to, čo vybudovali generácie pred nami, ale potrebujeme aj investovať do nových projektov, preto som rád, že sa rozbehnú aj práce na dvoch bratislavských TIOP-och,“ povedal pri príležitosti podpisu zmlúv minister dopravy Andrej Doležal.

Nové železničné zastávky

Komplexnú rekonštrukciu za 32,4 milióna eur čaká trať Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce. Zrekonštruuje sa necelých desať kilometrov trate a zvýši sa rýchlosť na 140 kilometrov za hodinu. Modernizáciu výhybiek za 9,5 milióna eur plánujú železničiari na stanici Dvory nad Žitavou. Modernizácia trate Boleráz – Smolenice bude stáť takmer 10 miliónov eur. Modernizácia železničného tunela Bratislava si vyžiada necelých 5 miliónov eur.

Výstavba TIOP Vrakuňa, teda zriadenie železničnej zastávky na trati Bratislava – Komárno, zabezpečí bezproblémový prestup medzi vlakom a MHD. Investície budú vo výške takmer 4 milióny eur. Vybudovanie novej železničnej zastávky na úseku Devínska Nová Ves – Lamač, protihlukovej steny, osvetlenia, prístreškov, bezbariérových prístupov a napojenie na predĺženú Saratovskú ulicu si vyžiada necelých 8 miliónov eur.