Zo Slovenska by sa mohlo lietať priamo do Číny, minister Xiaopeng prisľúbil pomoc

Otázka priameho leteckého spojenia Slovenska s Čínou je stále otvorená. Minister dopravy Árpád Érsek totiž potvrdil, že sa v utorok na stretnutí s jeho čínskym rezortným kolegom Li Xiaopengom v Šanghaji rozprávali aj tejto téme. Čínska strana prisľúbila, že osloví leteckých prepravcov, či by nemali záujem takéto spojenie realizovať.

„Od nás už nejaká komunikácia smerom k čínskej strane išla. Teraz je tá pingpongová loptička na ich strane. Jednoducho mi pán minister sľúbil, že vyzve všetky spoločnosti, ktoré prevádzkujú lety do Európy, že je tu taká možnosť a my by sme ju privítali. Je to destinácia, ktorá sa teraz už normálne lieta,“ povedal v utorok po rokovaní v Šanghaji Érsek.