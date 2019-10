Klub zámorskej hokejovej NHL Nashville Predators predĺžil o osem rokov zmluvu so švajčiarskym obrancom Romanom Josi. Kapitán „predátorov“ by mal podľa agentúry AP zarobiť ročne v priemere 9 miliónov amerických dolárov. Josi je od svojho príchodu do zámoria súčasťou organizácie Predators, odohral za ňu už 574 duelov základnej časti s bilanciou 98 gólov a 263 asistencií, v play-off pridal 71 štartov (10+22).