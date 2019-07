Advokátka sa ostro ohradila voči obvineniam Ďuriš Nicholsonovej a podáva trestné oznámenie

Advokátka Alena Gregorová sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam Lucie Ďuriš Nicholsonovej a na novozvolenú europoslankyňu podáva oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu ohovárania.

„Lucia Ďuriš Nicholsonová ma obvinila z toho, že som svojim konaním na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov poľovného revíru Višničky spôsobila štátu škodu vyše 500-tisíc eur,“ povedala Gregorová pre portál WebNoviny.sk.

Ceny prenájmov revíru

Gregorová mala podľa slov Ďuriš Nicholsonovej hlasovať za najnižšiu možnú cenu prenájmu revírov. „Toto tvrdenie je nepravdivé. Z notárskej zápisnice o priebehu zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov vyplýva, že moja úloha na tomto zhromaždení bola výlučne v pozícii predsedajúceho,“ uviedla Gregorová.

Úlohou predsedajúceho je podľa Gregorovej moderovať zhromaždenie a usmerňovať jeho priebeh tak, aby každý účastník mohol predložiť svoj návrh a prejaviť svoju vôľu hlasovaním. „Osobne som vôbec nehlasovala a nemala som na to ani poverenie štátneho podniku Lesy SR, takže som nemala ako spôsobiť štátnemu podniku či štátu škodu za vyše 500-tisíc eur – ako tvrdí politička,“ doplnila.

Gregorová ďalej tvrdí, že Ďuriš Nicholsonová ju neoprávnene obvinila aj v prípade zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov revíru Remata I. „Aj v tomto prípade, ako to vyplýva z notárskej zápisnice, som zhromaždeniu predsedala, no nehlasovala som a teda som si nemohla, ako tvrdí politička, odsúhlasiť to, čo som navrhla,“ bráni sa advokátka.

Premyslené a cielené konanie

Ďuriš Nicholsonová podľa slov Gregorovej na tlačovej konferencii spomína aj zhromaždenie vlastníkov poľovného revíru Háje, ktorého sa podľa svojich slov nezúčastnila, o čom svedčí aj notárska zápisnica.

„Rovnako ma krivo obviňuje aj z toho, že mám zmluvu s Ministerstvom spravodlivosti SR. Opätovne je to účelová lož. Nikdy som žiadnu zmluvu s rezortom spravodlivosti nemala uzavretú, čo je možné bez problémov overiť cez centrálny register zmlúv, kde je evidovaná každá zmluva uzatvorená so štátom,“ hovorí Gregorová.

Konanie Ďuriš Nicholsonovej vníma advokátka ako premyslené a cielené, keďže jej tvrdenia sú v rozpore s informáciami uvedenými v notárskych zápisniciach, ktoré médiám na tlačovej konferencii rozdávala. „O tom, že informácie sú nepravdivé a poškodzujú moju osobu a dobrú povesť advokáta s dlhoročnou praxou, musela Ďuriš Nicholsonová vedieť,“ tvrdí Gregorová.

Ohováranie a krivé obvinenie

Advokátka sa preto rozhodla podať na političku oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu ohovárania, respektíve trestného činu krivého obvinenia podľa Trestného zákona.

„Ako advokátka s dlhoročnou praxou a dobrou povesťou sa rázne ohradzujem voči všetkým vyjadreniam, v ktorých Ďuriš Nicholsonová tvrdí, že sa jednalo o môj návrh, presadila som si svoje, disponovala som väčšinou a tak prešiel môj návrh, štátu som spôsobila škodu, ktoré sú nepravdivé a zavádzajúce,“ hovorí Gregorová.

„Ako advokátka som pri zastupovaní klienta mohla len prezentovať vôľu a návrhy klienta a postupovať v zmysle pokynov klienta pri dodržaní právnych predpisov,“ uzavrela Gregorová.