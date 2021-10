Agropotravinárskeho obchodu EÚ sa po slabšom začiatku roka konečne začalo dariť

Napriek pomalému prvému štvrťroku celková hodnota agropotravinárskeho obchodu EÚ (vývoz plus dovoz) za január až jún 2021 predstavovala 157,1 miliardy eur. Ide o nárast o 3 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020.

Vývoz vzrástol o takmer 6 % na 95,3 miliardy eur, pričom dovoz klesol o 1 % na 61,8 miliardy eur. V prvom polroku to predstavovalo celkový prebytok obchodu s agropotravinami 33,5 miliardy eur.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o nárast až o 21 %. Vyplýva to z najnovšej obchodnej správy EÚ, ktorú uverejnila Európska komisia.

V porovnaní s prvým polrokom 2020 prišlo k významnému nárastu vývozu k viacerým významným obchodným partnerom EÚ. Export do USA vzrástol o 1,65 miliardy eur. Export do Číny o 627 miliónov eur. Rástla aj hodnota vývozu do Švajčiarska (o 414 miliónov eur), Nórska (o 383 miliónov eur), Izraela (o 204 miliónov eur) a Kanady (o 200 miliónov eur).

Dovoz do EÚ sa v prvom polroku 2021 zvýšil z Brazílie (o 614 miliónov eur), Indie (o 324 miliónov eur), Austrálie (o 320 miliónov eur), Srbska (o 213 miliónov eur) a Argentíny (o 155 mil. eur).