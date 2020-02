Chovateľom sa znížia náklady, ministerstvo spúšťa pomoc na odstraňovanie mŕtvych hospodárskych zvierat

Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat. Spúšťa totiž systémové opatrenie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Chovateľom hospodárskych zvierat sa podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) výrazne znížia náklady, čo bude mať pozitívny dopad pre živočíšnu výrobu na Slovensku.

kompenzácia oprávnených nákladov

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) historicky prvýkrát vypisuje Výzvy na predkladanie žiadostí v rámci štátnej pomoci už v mesiaci február. Informoval o tom v stredu Daniel Hrežík z Odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.

„Živočíšna výroba je mimoriadne citlivý sektor slovenského poľnohospodárstva. Ak poľnohospodárovi zviera uhynie, vzniká mu značná strata, ktorá má aj finančné následky. Zároveň však musí chovateľ následne znášať náklady na odstránenie a likvidáciu mŕtvych zvierat. Aby však preň nebol úhyn zvieraťa likvidačný, prichádzame so systémovou štátnou pomocou vo výške dva milióny eur, ktorá straty v živočíšnej výrobe zmierni,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Štátna pomoc je určená na podporu podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, pri odstraňovaní a likvidácii mŕtvych hospodárskych zvierat v príslušnom kalendárnom roku a to kompenzáciou oprávnených nákladov.

Podpora sebestačnosti krajiny

Jej cieľom je podpora chovateľov hospodárskych zvierat a tým potravinovej sebestačnosti krajiny. Podpora podľa MPRV pozitívne ovplyvní aj veterinárnu a zdravotnú bezpečnosť Slovenska.

„V rámci štátnej pomoci PPA nepriamo podporí poľnohospodárov až do vo výšky 100 % ich nákladov na odstraňovanie mŕtvych hospodárskych zvierat a do 75 % nákladov na likvidáciu týchto mŕtvych hospodárskych zvierat. Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné podávať od 5. februára do 4. marca 2020. Žiadosť o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat podáva Pôdohospodárskej platobnej agentúre výlučne poskytovateľ služby – právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je prevádzkovateľom zariadenia na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov. Vďaka našej niekoľkoročnej intenzívnej práci na digitalizácii PPA sme mohli výzvu vypísať rekordne skoro, už vo februári kalendárneho roku,“ spresnil generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch.

Vo výzve sú žiadatelia oslobodení od predkladania niektorých potvrdení, a to potvrdenie z Obchodného registra, Živnostenského registra, zo Sociálnej poisťovne, zo všetkých zdravotných poisťovní, z registra trestov a daňového úradu.