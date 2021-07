Spoločne sme pomohli viac ako 160 vážne chorým deťom z celého Slovenska.

Pandémia nám všetkým naplno ukázala, že tým najcennejším čo máme je zdravie. Zároveň platí viac než kedykoľvek predtým, že zdravie nás a našich blízkych nie je samozrejmosťou. O to viac zahreje pri srdci skutočnosť, že zákazníci Lidla vytrvalo pomáhajú tým najzraniteľnejším – vážne chorým malým deťom. Projekt Od začiatku v dobrých rukách podal pomocnú ruku už viac ako 160 deťom vo veku do troch rokov, ktoré získali pomoc v hodnote 450 000 €. Ďakujeme, ste skvelí!

Lidl od roku 2018 venuje za každé predané balenie plienok vlastnej značky Lupilu 10 centov na pomoc rodinám s deťmi vo veku do 3 rokov, ktoré majú vážne zdravotné problémy. Takýmto spôsobom diskont podporí každý týždeň jedno dieťa podľa jeho potrieb. Všetky informácie o projekte, príbehy podporených detí a prihlasovací formulár nájdete na www.spolocenskazodpovednost.sk.

„Veľmi ma poteší keď rodinám pomôžeme urobiť ďalší malý krôčik k cieľu keďže častokrát sú to behy na dlhé trate. Najkrajšie na celom procese, od prihlásenia rodiny až k jej podpore, je keď rodinám oznamujem, že boli vybraní a teda zaradení do programu. Naopak to najťažšie je čítať príbehy detí, ktoré bojujú o miesto na tejto Zemi už od narodenia a patrí im môj obrovský obdiv,“ povedal Matej Palacka, programový koordinátor projektu z Nadácie Pontis.

Malí bojovníci mohli vďaka Lidlu a jeho zákazníkom absolvovať stovky rehabilitácií a terapii, získali množstvo zdravotníckych pomôcok, materiálnej pomoci či príspevkov na operácie. Jednému chlapčekovi dokonca pomáha aj špeciálne vycvičený psík.

Okrem spomenutého projektu pomáha Lidl chorým deťom aj v rámci projektu „Dobré rozprávky„. Diskont v ňom venuje všetkým slovenským pôrodniciam, ktoré umožňujú bezplatný pôrod, život zachraňujúce prístroje pre novorodencov. Doteraz získali slovenské nemocnice od Lidla prístroje v celkovej hodnote takmer 5 500 000 €.

Viac o tomto projekte sa, rovnako ako o ďalších iniciatívach spoločnosti Lidl Slovenská republika, sa dozviete na webe www.spolocenskazodpovednost.sk.

