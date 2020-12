Envirorezort chce zakázať chov šeliem a primátov, aby sa zastavilo nelegálne obchodovanie s nimi

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) chce zákazom chovu vybraných druhov zvierat zabrániť obchodovaniu s nimi. Vyplýva to z predbežnej informácie k novele zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Zákaz chovu by sa mal týkať najmä vybraných druhov mačkovitých šeliem a primátov. Tie by sa podľa envirorezortu mohli stať predmetom nelegálneho obchodovania, vďaka čomu by niektorým druhom mohlo hroziť vyhynutie vo voľnej prírode.

V Česku odhalili nelegálny obchod s tigrami

Envirorezort pripomína aj nedávne zistenia medzinárodného investigatívneho tímu novinárov z leta tohto roku. Ten odhalil nelegálny medzinárodný obchod s tigrami, ktorého epicentrom bola Česká republika.

Organizovaná skupina tam vyrábala zo živých aj mŕtvych tigrov takzvaný tigrí bujón, ktorý je súčasťou tradičnej čínskej medicíny a údajne má blahodarné účinky na kĺby či rôzne choroby. Z jedného tigra bolo možné vyrobiť bujón v hodnote 500 až 600-tisíc eur.

Ohrozenou skupinou sú aj primáty

Predkladaný návrh zákona preto rozširuje náležitosti záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov o fotografiu za účelom zabezpečenia ich stotožnenia pri prípadnej kontrole orgánmi vymáhania práva. Ohrozenou skupinou sú podľa MŽP SR aj primáty, ktoré sú často rovnako predmetom nelegálneho obchodu.

Návrh novely zákony by mal byť podľa plánov MŽP SR predložený do medzirezortného pripomienkového konania vo februári 2021.