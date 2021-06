Lidl je už aj v Tornali

Vo štvrtok 24. júna otvoril diskont v Tornali svoju 151. predajňu na Slovensku.

Lidl má od štvrtka 24. júna na Slovensku už 151 predajní, najnovšia pribudla v Tornali. Tento rok otvoril Lidl už štyri nové predajne – predtým v Bardejove, Poprade a Košiciach – a aktuálne sa nachádza v 92 slovenských mestách. Okrem toho Lidl aktuálne prevádzkuje v Liptovskom Hrádku a Ilave aj outlety so spotrebným tovarom. Do konca kalendárneho roka otvorí diskont ešte aspoň dve ďalšie predajne – v novej bratislavskej autobusovej stanici Nivy a v Moste pri Bratislave.

Otvorenie kvalitnej predajne je všade, pre všetky obce a mestá dobrou správou. Obzvlášť je to potešiteľné v hospodársky slabších, zaostávajúcich regiónoch medzi ktoré – žiaľ – patríme aj my. Nová predajňa so širokým a kvalitným výberom tovaru bude slúžiť nielen Tornaľčanom, ale aj vyše 20 tisíc obyvateľom spádovej oblasti. Tí, ktorí od dnes chcú čerstvý a kvalitný tovar nakúpiť za výhodné ceny, už nebudú musieť cestovať do Rimavskej Soboty, Revúcej alebo Rožňavy. Všetko nájdu v Tornali, v tejto krásnej, novej predajni,“ povedala pri príležitosti otvorenia novej predajne primátorka mesta Tornaľa, Mgr. Anna Szögedi. Predajňa Lidl sa v Tornali nachádza na Mierovej ulici a zamestnanie v nej nájde 21 ľudí. Rozmer predajnej plochy je 1300 metrov štvorcových a pre zákazníkov je k dispozícii 93 parkovacích miest a taktiež nabíjačka pre elektromobily.

„Od prvých výkopových prác až po dnešné slávnostné otvorenie ubehlo desať mesiacov. Predajňu v Tornali sme však zvažovali dlhšie a som rád, že sa naše plány naplnili. Verím, že nielen obyvatelia Tornale ocenia našu ponuku kvalitných potravín a spotrebného tovaru za skvelú cenu. V Lidli totiž zákazníci nakúpia všetko potrebné pod jednou strechou, pričom svoj nákup vybavia rýchlo, pohodlne a bezpečne,“ uviedol Marián Šimko, obchodný riaditeľ Lidl Slovenská republika.

Predajňa v Tornali privíta zákazníkov v novej a prehľadnej vizualite, vďaka ktorej sa bez problémov zorientujú v pestrej ponuke reťazca. Pre Lidl sú trvalá udržateľnosť a zodpovednosť nosnými témami, preto sa spolieha na energeticky úsporné LED technológie pri osvetlení a súčasťou vzduchotechniky sú výkonné filtre, ktorých účelom je lepšie zachytávanie nového koronavírusu tak, aby sa vo vyčistenom vzduchu nedostával späť do predajne. Aj v tejto predajni platia všetky preventívne hygienické opatrenia, vďaka ktorým Lidl ako prvý predajca potravín na Slovensku obstál v hygienickom audite nezávislého kontrolného orgánu TÜV SÜD. Súčasťou nového ekologického štandardu sú elektronické cenovky pre sortiment ovocia a zeleniny, ktorých výhodou je úspora papiera, ako aj jednoduchšia orientácia pre zákazníkov a obsluha pre personál. Zákazníci môžu využiť bezplatné internetové wifi pripojenie, k dispozícii majú kávomat s Fairtrade certifikovanou kávou a vďaka vlastnej pekárni bude pre nich v priebehu celého dňa pripravené chrumkavé a teplé pečivo priamo z pece.

V Tornali, rovnako ako v ostatných 150 predajniach, sa zákazníci môžu zapojiť do komunitných projektov organizovaných Lidlom. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do 3 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu taktiež podporiť dlhodobú potravinovú zbierku Podeľ sa a pomôž pre centrum pre deti a rodiny „DOMINIKA“. Zákazníci taktiež môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov v rámci projektu Nenechajme to plávať. Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. V Tornali ide o Základnú školu Ferenca Kazinczyho a Základnú školu Pavla Jozefa Šafárika. Výšku podpory v rámci projektu Vás nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – diskont venuje 1 € na nákup IT vybavenia pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €. Lidl takto reaguje na požiadavky škôl, ktoré v predošlých mesiacoch museli riešiť dištančné vzdelávanie.

Lidl na Slovensku v 151 predajniach, troch logistických centrách, dvoch outletoch a na centrále zamestnáva takmer 6000 ľudí. Nárast platov v priemere o štyridsať percent od jesene 2016, priemerný mesačný plat na pozíciách predavačiek- pokladníčok a predavačov-pokladníkov viac ako 900 €, to je realita v spomenutom diskontnom reťazci. Plný pracovný úväzok v Lidli pritom predstavuje 38,75 hodín týždenne. V obchodnom roku 2020 (marec 2020 – február 2021) investoval Lidl približne 3 milióny eur do benefitov pre svojich zamestnancov. Diskont sa prioritne zameral na ochranu ich zdravia a priebežne zásoboval zamestnancov ochrannými pomôckami. Každý jeden si navyše v novom benefitovom systéme mohol vybrať atraktívne darčeky podľa vlastných preferencií až do výšky 270 €. Zamestnanci môžu taktiež získať príspevok 200 € na penzijné pripoistenie Kolegyniam a kolegom v prvej línii dvakrát vyplatili Lidl špeciálnu odmenu za ich nasadenie v neľahkom období.

Lidl je päťnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona a trikrát získal prvenstvo aj v súťaži najzamestnávateľ. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už osemkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk získal diskont tri ocenenia v súťaži ShopRoku 2020.

