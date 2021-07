Ministerstvo pôdohospodárstva plánuje zaviesť do legislatívy pojem remeselné vína

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pracuje na novom zákone o vinohradníctve a vinárstve. Ten by mal zaviesť kategóriu remeselné vína, kategóriu vína garantovaného pôvodu a zriadiť Vinársky fond. Upraviť sa má aj proces uznávania organizácií výrobcov.

Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave nového zákona o vinohradníctve a vinárstve, ktorú ministerstvo dalo do pripomienkového konania. Samotný návrh zákona by mal agrorezort predložiť do pripomienkového konania v septembri tohto roka.