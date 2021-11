Môže za rýchlejšie ničenie Amazónie brazílsky prezident? Odlesňovanie pralesa je najhoršie za 15 rokov

Odlesňovanie brazílskeho Amazonského pralesa dosiahlo najvyššiu úroveň za 15 rokov, keď jeho vyrubovanie oproti minulému roku vzrástlo o 22 percent. Vyplýva to z údajov zverejnených vo štvrtok.

Monitorovací systém brazílskeho Národného inštitútu pre vesmírny výskum ukázal, že brazílsky Amazonský prales prišiel od augusta 2020 do júla 2021 o 13 235 kilometrov štvorcových, čo je najviac od roku 2006.

Ročný priemer vyskočil

Do nástupu prezidenta Jaira Bolsonara do úradu v januári 2019 pritom prales nezaznamenal viac ako desaťročie jediný rok, v ktorom by v ňom vyrúbali viac ako 10-tisíc kilometrov štvorcových.

Priemer v rokoch 2009 až 2018 bol 6 500 kilometrov štvorcových, no odvtedy ročný priemer vyskočil na 11 405 kilometrov štvorcových.

Neférové útoky

Bolsonaro nastúpil na post prezidenta s prísľubmi o rozvoji Amazónie a odmietal globálne rozhorčenie nad jej ničením. Jeho administratíva znefunkčnila environmentálne úrady a posilnila legislatívu zameranú na uvoľnenie ochrany pôdy.

Tento týždeň na konferencii v Spojených arabských emirátoch, ktorej cieľom bolo prilákať investorov, tvrdil, že útoky na Brazíliu v súvislosti s odlesňovaním sú neférové a väčšina Amazónie je podľa neho naďalej nedotknutá.

Príhovory a greenwashing

„Toto je skutočná Brazília, ktorú sa Bolsonarova vláda v zahraničí snaží skrývať za fantastickými príhovormi a greenwashingom,“ vyjadril sa po zverejnení údajov Mauricio Voivodic z brazílskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody. „Realita ukazuje, že Bolsonarova vláda zrýchlila ničenie Amazónie,“ dodal.

Brazílske ministerstvo životného prostredia zatiaľ nereagovalo na žiadosť agentúry AP o reakciu na zverejnené dáta o odlesňovaní.