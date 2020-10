Najprv treba podľa Mičovského riešiť potreby Slovenska, až potom individuálne problémy farmárov

Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský sa chce v najbližšom období zamerať na najväčšie problémy, ktoré trápia slovenské agropotravinárstvo a až potom riešiť individuálne problémy farmárov. Súčasný konflikt medzi malými a veľkými farmármi však môže podľa agroministra rezortu iba pomôcť.

„Rezort ani ja osobne tu nie sme iba na to, aby sme počúvali len to, čo si pýtajú farmári. Samozrejme, je to veľmi dôležité, ale je tu aj niečo dôležitejšie. Najdôležitejšie je to, čo si pýta naša krajina. A Slovensko je v hlbokej a dlhodobej potravinovej kríze. Ak by som počúval iba to, čo potrebujú poľnohospodári, možno by som bol obľúbenejším ministrom, ale ja sa zameriavam na ochranu krajiny,“ konštatoval Ján Mičovský v nedeľnej relácii TA3 V politike.

Potravinová sebestačnosť sa len prehĺbila

Veľkí farmári doteraz podľa ministra Mičovského brali veľké dotácie a výsledok sa v zvýšení potravinovej sebestačnosti nedostavil.

„V súčasnej situácii ide na Slovensku o stret veľkých farmárov, ktorí za 14 rokov minuli 10,5 miliardy eur na rôzne účely, no výsledky sú minimálne, pričom sa naša nesebestačnosť prehĺbila. Na druhej strane sú tu malí farmári, ktorí v mnohých prípadoch nedostali žiadnu podporu. Tento konflikt považujem za správny a iba vďaka nemu sa posunieme ďalej,“ doplnil agrominister.

Mičovský reagoval aj na obvinenia verejnosti, že na riadiace funkcie ministerstva dosadzuje ľudí s prešľapmi z minulosti.

„Nie je to pravda. Všetky výberové konania, ktoré prebehli od môjho zvolenia, prebiehajú odborne a transparentne,“ doplnil.

Minister podľa Takáča rozdeľuje farmárov

Aktuálnu situáciu v slovenskom poľnohospodárstve však vidí podpredseda Smeru-SD a člen agrovýboru Richard Takáč úplne inak.

„Minister Mičovský začal rozdeľovať našich farmárov. Úloha ministra by mala byť ich spájať, no tak sa nedeje. Navyše mu odchádzajú mnohí ľudia z vedenia rezortu. To všetko poukazuje na to, že niečo v rezorte nie je dobré. Všetci súhlasíme s podporou malých farmárov, no nesmieme zabúdať na všetkých. Je však známe, že medzi protestujúcimi farmármi sú aj malí, ktorí sa odčlenili od kontroverzného farmára Františka Oravca. Situácia v rezorte teda určite nie je optimálna,“ reagoval Richard Takáč.