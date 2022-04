Národné parky Muráň a Poloniny dostanú na rozvoj 16 miliónov eur, cieľom je podporiť turizmus a oživiť zaostalé regióny (video)

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) predstavil výzvy na projekty pre národné parky Muráň a Poloniny. Každý z nich má dostať osem miliónov, pričom výzvy sú otvorené od piatka a viažu sa na reformu národných parkov, ktorú poslanci Národnej rady SR schválili v decembri 2021.

Informoval o tom slovenský predseda vlády a minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) na tlačovej konferencii.

„Našim cieľom je pomôcť týmto regiónom. Každý jeden z týchto parkov dostane osem miliónov eur na to, aby ich využil v rôznych oblastiach, či už je to oblasť prírodného, takzvaného mäkkého turizmu, obhospodarovania lesa alebo zachovania kultúrnych hodnôt krajiny. Do týchto výziev sa budú môcť zapojiť samosprávy, oblastné organizácie cestovného ruchu, neziskové organizácie a ďalšie,“ uviedol Heger.

Výzva pre projekty smerovaná národnému parku Muránska planina je prvou výzvou z Plánu obnovy a odolnosti. „Tento región a národný park Muráň sa dotýka troch okresov. Jedným z nich je Rimavská Sobota, ktorá má najvyššiu nezamestnanosť a veľký odliv obyvateľov. Podľa sčítaní, za dekádu klesol počet obyvateľov v okrese z 84-tisíc na 80-tisíc. To znamená, akoby jedna veľká obec zmizla. V okrese Revúca je 18-percentná nezamestnanosť a pokles obyvateľov zo 40-tisíc na 38-tisíc. Okres Brezno, ktorý je na tom o čosi lepšie so zamestnanosťou, čelí ešte väčšiemu úbytku obyvateľstva než iné okresy,“ spomenul Budaj dôvody, pre ktoré vláda smeruje financie práve do týchto lokalít.

„Chceme vyzvať mladých ľudí, ktorí tu majú korene, aby sa vrátili naspäť. Ideme obnoviť Gemer a tieto tri okresy, vrátime do nich život a víziu,“ uzavrel Budaj.