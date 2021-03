Návrh novely o neprimeraných podmienkach obmedzuje podnikanie, obchodníci hovoria o návrate socializmu

Pripravované zmeny v zákone o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami neodstraňujú podľa obchodníkov jeho protiprávnosť. O novele by v druhom čítaní mal rokovať parlament už budúci týždeň. Legislatívu pritom kritizuje Európska komisia a je taktiež predmetom posudzovania Ústavného súdu SR.

Na ten sa obrátili ešte ako opozičné už vo štvrtok vládne strany OĽaNO a SaS. Namietali, že zákon je nezmyselný a „šikanózny“ a obmedzuje podnikanie. Aktuálna novela podľa obchodníkov nielenže nezrušuje neprimerané podmienky, ale plánuje zaviesť ďalšie tri. Už teraz ich má Slovensko najviac v Európskej únii, vyše 40.

Prekážajú im zmeny v privátnych značkách

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ako aj Zväzu obchodu SR kritizujú predovšetkým pozmeňujúce návrhy, ktoré sa ešte iba pripravujú a vládne strany o nich rokujú. V ich súvislosti dokonca hovoria o likvidácii niektorých slovenských potravinárskych firiem.

Prekážajú im najmä zmeny pri tzv. privátnych značkách. Podľa nich sú diskriminačné, v rozpore so zdravým rozumom a môžu zhoršiť dodávateľsko-odberateľské reťazce na Slovensku. Zároveň avizujú možné poškodenie slovenských výrobcov, ale aj samotných spotrebiteľov. „Jednoznačne ten návrh hodnotím ako protislovenský,“ skonštatoval prezident Zväzu obchodu SR Martin Katriak.

Obávajú sa presunu výroby

Ako dodal predseda SAMO Martin Krajčovič, pri privátnych značkách sa obávajú presunu ich výroby do zahraničia. Obchodníci by sa totiž po novom museli zmluvne zaviazať, koľko mesačne tovaru v rámci privátnych značiek odoberú na nasledujúci rok.

„Je to nevykonateľné, v trhovej ekonomike nemysliteľné. Je to návrat k socializmu,“ skonštatoval Krajčovič. Zároveň sa pýtal, akú motiváciu budú mať obchodníci, aby takéto tovary aj naďalej vyrábali na Slovensku. Privátnej značky by sa týkali aj ďalšie povinnosti, napríklad by logo privátnej značky malo byť také isté veľké ako logo samotného výrobcu.