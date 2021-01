Peniaze z nevrátených fliaš prepadnú evirorezortu, Budaj chce dosiahnuť dobré výsledky už do roka

O využití peňazí za zálohu fliaš bude rozhodovať Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR). Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Po spustení zálohovania bude spotrebiteľ platiť v cene kúpených nápojov aj 15 centov ako zálohu za fľašu alebo plechovku.

Tie dostane pri vrátení fľaše alebo plechovky od automatu naspäť. Ak spotrebiteľ nevráti fľašu alebo plechovku do automatu, v systéme zálohovania budú ostávať peniaze vyzbierané pri predaji nápojov. Tie správca uloží na transparentný účet.

Výsledky by chceli už do roka

O ich využití bude následne rozhodovať envirorezort. Výberové konanie na správcu systému zálohovania vyhralo konzorcium štyroch spoločností – Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenského zväzu výrobcov piva a sladu, Slovenskej aliancie moderného obchodu a Zväzu obchodu SR. To sa prihlásilo ako jediný záujemca.

„Dohodli sme sa, že obidva druhy zbieraných obalov musia dosiahnuť 90-percentné zbieranie do roku 2025. Pred touto tlačovkou sme sa však zhodli, že náš cieľ musíme dosiahnuť ešte rýchlejšie, teda aby sme dosiahli do jedného roku dobrý výsledok, aby to bol výsledok 90 percent,“ povedal Budaj.

Aj bez čiarového kódu

Šéf envirorezortu uviedol, že celý systém zálohovania bude funkčný vďaka čiarovým kódom. Výrobcovia by preto v prípade plastových fliaš mali začať čiarový kód umiestňovať tak, aby sa znížilo riziko, že fľaša vďaka opotrebovaniu alebo roztrhnutiu etikety stratí čiarový kód.

Budaj dodal, že MŽP chystá špecifický projekt, vďaka ktorému bude na začiatku zálohovania možné vracať do automatov a získať tak naspäť 15 centov aj za fľaše, ktoré nemajú čiarový kód.