Poľnohospodári sú proti skráteniu priamych platieb, prišli by o viac ako sto miliónov eur

Medializované plány ministerstva pôdohospodárstva SR o presune 15 % finančných zdrojov z 1. do 2. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, a to ešte v tomto roku, prijali slovenskí poľnohospodári s obrovským rozčarovaním.

Konštatoval to predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho. Pokiaľ by sa tento návrh schválil, poľnohospodári by podľa Emila Macha medziročne prišli na priamych platbách o viac ako 116 mil. eur.

Obrovská nestabilita na vidieku

Macho 28. mája pred novinármi na mimoriadnom brífingu uviedol, že sa odmieta pozerať na rozvrat slovenského poľnohospodárstva v priamom prenose.

„S obrovským znepokojením sme prijali tieto informácie. Vyzývame rezortné ministerstvo, aby materiál stiahlo z rokovania a v žiadnom prípade ho v tomto znení neposielalo do Bruselu. Skrátenie priamych platieb by znamenalo rozvrat poľnohospodárstva v priamom prenose. Prinieslo by to prepúšťanie v regiónoch, obrovskú nestabilitu na vidieku, ešte nižšiu potravinovú sebestačnosť, postihlo by to hlavne tých, ktorí chovajú zvieratá, pestujú špeciálnu rastlinnú výrobu a zamestnávajú ľudí na vidieku,“ uviedol Emil Macho.

Ku kritike SPPK sa pridali aj slovenskí prvovýrobcovia mlieka, ktorí sa obávajú pripravovaných zmien v systéme priamych platieb a viazaných podpôr na kravy s trhovou produkciou mlieka.

Konkurencieschopnosť je ohrozená

„Je potrebné si uvedomiť, že presun sa nedotýka len zníženia platieb na plochu, ale aj viazaných podpôr z ktorých je podporovaná produkcia citlivých komodít. Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka je zásadne proti zníženiu priamych aj viazaných platieb, nakoľko už ich súčasná výška nedosahuje úroveň európskych platieb a vážne ohrozuje konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárskych podnikov. Zastávame názor, že schválenie zníženia podpory slovenským poľnohospodárom je aj v príkrom rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR, pretože spôsobí zníženie sebestačnosti vo výrobe potravín,“ povedal predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a ďalšie poľnohospodárske samosprávy združené v Rade poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv žiadajú od ministra Jána Mičovského konštruktívnu diskusiu na tak zásadnú tému, akou je zmena financovania v Spoločnej poľnohospodárskej politike.

Súbežne s diskusiou chcú vidieť aj odbornú analýzu, ktorá popíše presné dopady prípadného nového financovania na poľnohospodársku produkciu na Slovensku.