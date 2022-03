Poľovníci v uplynulej sezóne zastrelili 72-tisíc diviakov, cieľ ministerstva bol vyšší

Poľovníci ulovili v uplynulej poľovníckej sezóne 2021/2022, ktorá trvala do 28. februára, spolu 72-tisíc diviakov. Celkovo z prírody ubudlo spolu s uhynutými kusmi vyše 76-tisíc divých svíň. Ako v piatok informoval hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák, podľa ich predpokladov lov spolu s úhynom dosiahol hranicu ako v historickej sezóne 2019/2020.

Cieľom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka bolo uloviť v aktuálnej sezóne 100-tisíc diviakov.

Krajina by sa mala prispôsobiť pre lov zveri

„Od začiatku sme upozorňovali na fakt, že pokiaľ nedôjde k zmene hospodárenia v krajine, nepodarí sa nám to. Konkrétne by malo dôjsť k prispôsobeniu krajiny pre lov zveri tak, ako je to napríklad v Maďarsku,“ uviedol hovorca poľovníkov.

A to zákonne vymedzené prieseky nízkych plodín (napríklad ovos) prerušujúce tie vysoké (kukurica) s následnou zmenou osevných postupov. „Absentujúci rešpekt od verejnosti, návštevníkov lesov, cyklistov, turistov, psíčkarov nám úlohy dané štátom neumožňuje plniť ako by sme si priali,“ tvrdí Kaššák.

Prísne veterinárne opatrenia

Doposiaľ najviac sa ulovilo v roku 2019, keď bolo možné loviť diviaky na celom území krajiny bez obmedzení. V súčasnosti už takmer polovica užívateľov revírov na Slovensku musí dodržiavať prísne veterinárne opatrenia a ulovené diviaky napríklad uchovávať v chladiacom boxe do príchodu výsledku vyšetrenia vzorky na africký mor ošípaných (AMO). Na viac ako jednej štvrtine územia rapídne poklesli stavy diviačej zveri až pod hranicu tzv. normovaných kmeňových stavov z dôvodu premorenia vírusom AMO.

Za posledné tri roky ubudlo zo slovenskej prírody viac ako dvestotisíc diviakov, čo kedysi predstavovalo úbytok za päť rokov. „Aj napriek tomu, že mnohí ľudia berú poľovníctvo ako koníček a neprofesionalizovanú aktivitu, je to odborne, časovo, fyzicky, finančne i legislatívne najnáročnejšia voľnočasová aktivita, ktorú mnohí nie len odsudzujú a dehonestujú, ale najmä podceňujú,“ dodal Kaššák.