PPA vyzýva na podávanie žiadostí o poskytovanie pomoci na dodávanie mlieka či mliečnych výrobkov

Žiadatelia môžu podávať žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu v rámci školského programu pre školský rok 2022/2023. Ide o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do 31. januára, resp. 31. mája. Informuje o tom PPA na svojej webovej stránke.

Žiadosť o poskytovanie pomoci a žiadosť o zmenu alebo o doplnenie môže žiadateľ podať na platobnú agentúru do 31. mája kalendárneho roka, v ktorom začína školský rok, na ktorého obdobie má byť poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činnosti schválené.

Návrh na doplnenie zoznamu školských mliečnych výrobkov môže žiadateľ podať na platobnú agentúru do 31. januára. Návrh na doplnenie zoznamu školských mliečnych výrobkov podávajú žiadatelia iba v tom prípade, ak chcú zoznam schválených mliečnych výrobkov doplniť o nové výrobky. Doplnenie bude platné od školského roka 2022/2023.

Oprávnenými školami sú materské a základné školy, školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a zeleninou a písomný doklad o analýze zloženia druhov mliečnych výrobkov, ktoré chce žiadateľ dodávať, špecifikáciu výrobku a informácie o spôsobe distribúcie mliečnych výrobkov. Dodávky a sprievodné vzdelávacie opatrenia v rámci školského programu v jednej škole počas jedného školského roka môžu byť realizované jedným dodávateľom a to na základe zmluvy so školou.