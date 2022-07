Rozbory vody zo studní pri rieke Slaná boli pred ekologickou katastrofou v poriadku, PS odmieta osočovanie zo strany Sulíkovho ministerstva

Predstavitelia strany Progresívne Slovensko (PS) odmietajú obvinenie zo strany rezortu hospodárstva o účelovej interpretácii výsledkov analýz pitnej vody zo studní v okolí rieky Slaná (okr. Rožňava).

Analýza vôd v studniach

Rezort totiž tvrdí, že voda v danej lokalite nespĺňala kritériá ani pred samotnou ekologickou katastrofou. Informoval o tom riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva v tlačovej správe.

„Odmietame obvinenia zo strany ministerstva hospodárstva. Naše rozbory ukázali nadlimitné hodnoty znečisťujúcich látok v studni, ktorej výsledky rozborov v minulosti boli v poriadku. Pri rozboroch sme rovnako odobrali referenčnú vzorku zo studne nad zdrojom znečistenia, keďže oblasť poznáme a vieme, že v pôde môžu byť látky zastúpené aj historicky z dôvodu ťažby. Vzorka bola v poriadku,” uviedol europoslanec Michal Wiezik, ktorý rozbory nechal vypracovať.

Rieka je mŕtva

Argument, že voda nemala primeranú kvalitu ani v minulosti, považujú predstavitelia PS za alibistickú a neúctivú voči obyvateľom regiónu, ktorí sú z dôvodu chýbajúcich verejných vodovodov odkázaní piť vodu, ktorá nespĺňa zákonné limity pitnej vody. Štát napriek situácii podľa environmentalistky Tamary Stohlovej (PS) nekoná.

„Ministerstvo síce vo svojom vyhlásení vyzýva na riešenie problému, no za päť mesiacov nebola vláda schopná vyhlásiť mimoriadnu situáciu, ktorá by riešenie situácie urýchlila. Rieka je dnes bez života, zdravie ľudí ohrozené. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa cez víkend zastavil na festivale Gombasek hneď vedľa Slanej, no rieka mu doteraz za návštevu nestála,” uzavrel Wiezik.